A Facebook további fél évre kitiltotta Trumpot a közösségi felületről

A Facebook legfelsőbb bíróságaként működő külsős, független tartalom-ellenőrző csoportja, az Oversight Board úgy döntött, hogy további fél évre fenntartja Donald Trump volt amerikai elnök kitiltását a közösségi oldalról - írja a Telex.

A döntés indoklásában az olvasható, hogy a kitiltás jogos volt a január 6-i események után, ugyanis az egykori elnök meggondolatlan viselkedése szította azokat az indulatokat, melyek a washingtoni Capitolium megrohamozásához vezettek. Mivel egy ehhez hasonló megmozdulásnak a reális veszélye továbbra is fenn áll, így a tiltás fenntartását további hat hónappal meghosszabítják. Ennek lejártát követően lehet majd ismét felülvizsgálni a helyzetet. Mindez azonban nem kötelező érvényű a közösségi felületre nézve, egy ajánlásról van szó, ennek ellenére a Facebook már be is jelentette, hogy ennek megfelelően fognak eljárni Trumpot illetően.

Érdekes egybeesés, hogy a legnagyobb közösségi felület mindezt akkor jelentette be, amikor Trump elindította a saját online kommunikációs felületét, amin jelenleg csak ő posztolhat.