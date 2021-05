A kormány szerint helyes, ha a Fidesz akadályozza a bizottsági munkát, beáldozva az árvaellátás növelését, vagy az endometriosis kezelését

Valószínűleg egy újabb politikatörténeti mérföldkőhöz érkeztünk a mai Kormányinfón,

amikor a Miniszterelnökséget vezető miniszter helyesnek nevezte azt, hogy (kormánypárti) országgyűlési képviselők távollétükkel szándékosan akadályozzák a parlamenti bizottságok működését.

Gulyás Gergely ugyanis az Alfahír azon kérdésére, hogy korábbi bizottsági elnökként mi a véleményére arról, hogy hétfőn két testület ülése is elmaradt, azt válaszolta, szerinte helyes, hogy a Fidesz-frakció nem biztosította a Népjóléti bizottságon a határozatképességet (a szintén működésképtelenné vált Nemzetbiztonsági bizottságra nem tért ki).

Gulyás Gergely szerint az egészségügyi kérdésekkel foglalkozó bizottság működőképességének biztosítását még járványhelyzetben is felülírja Korózs Lajos bizottsági elnök személye. A kancelláriminiszter szerint a szocialista politikusnak a kamuvideója miatt le kellett volna még a mandátumáról is mondania, és

„valamilyen politikai következményének kell annak lennie”,

hogy ellenzék pozíciójában tartja az MSZP-s honatyát.

Annak megítéléséhez, hogy politikai következménynek számít-e az, hogy a szakbizottság a bojkottáló fidszesek miatt nem tárgyalhatott az árvaellátás összegének azonnali emeléséről, vagy az endometriosis betegségben szenvedő nők megsegítéséről, valószínűleg nem szükséges politológiai végzettség, ugyanakkor még Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő is védelmébe vette a fideszes politikusokat. Szerinte is a Népjóléti bizottság nagyon fontos témája lett volna endometriosis betegségben szenvedő nők ellátásának a javítása, csak Korózs Lajos személye nem ad okot a közbizalomra.

„Egy ilyen helyzetben, amikor az endometriosis betegségben szenvedő nők hónapról hónapra szenvednek, a kormánypártiak azért nem jönnek be az ülésre, mert valami problémájuk van az elnökkel. Ez minimum óvodás és éretlen viselkedés, másrészről pedig felháborító, és kegyetlen is ezen nők irányába"

- fogalmazott portálunk érdeklődésére Szél Bernadett. A független országgyűlési képviselő egy olyan határozati javaslattal élt, amelynek elfogadása után a magánpraxist választó orvosoknak is lehetősége lenne a több százezer nőt érintő endometriosis társadalombiztosítás által finanszírozott kezelésére. Ugyanis az egészségügyön keresztülvert szolgálati jogviszony miatt teljes a káosz ezen a területen is - magyarázta a politikus, aki szerint semmilyen politikai csatározásnak nem lehetnek áldozatai az emberek, főleg nem a betegségben szenvedők. Ezért is tartja különösen méltánytalannak, hogy a Fidesz-KDNP politikai csatateret csinált a Népjóléti bizottságból.

„Ez a megmaradt demokrácia elleni puccs a kormány részéről”

- válaszolta Szél Bernadett arra a felvetésünkre, hogy az Orbán-kormány egyik minisztere helyesnek találta a parlamenti bizottsági munka bojkottját. Szerinte abszurd, hogy a kormányzás helyett a parlamenti többség helyett a parlament munkáját akadályozza.

Szél Bernadett arra is felhívta a figyelmet, hogy ezeknek a testületnek van egy tematizáló hatása is. Ugyanis, még ha le is söprik az ellenzéki beadványokat, a Fidesz számára kínos ügyekben így is lehet eredményt elérni, több leszavazott ellenzéki javaslat később megjelenik kormánybeadványként.

Például az ellenzék hathatós parlamenti munkájának köszönhető, hogy a kormány ma meghosszabbította a kilakoltatási moratóriumot legalább a veszélyhelyzet végéig.