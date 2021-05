Ápolók napja: "Ments meg egy életet, hős vagy. Ments meg 100 életet, nővér vagy"

A fenti idézettel mondott köszönetet a Magyar Orvosok Szakszervezete az ápolók áldozatos munkájáért, május 12-én, az ápolók nemzetközi napján. Ha pedig 2021-ben kijár valakiknek a mélységes tisztelet, azok most a kórházi dolgozók, akik az elmúlt egy év heroikus küzdelmeivel emberfeletti lelkiismerettel és kitartással néztek szembe.

A nap, ami most különösen róluk kellene, hogy szóljon. A köszönetnyilvánításról, a megbecsülésről, az elismerésről, a fontosságuk hangsúlyozásáról. Florence Nightingale angol ápolónő, akinek születése napjához kötjük az ápolónők nemzetközi napját bizonyára büszkén tekintene végig nemcsak a világ, de a magyarországi kollégáin is, akik nap mint nap viszik tovább szellemét és értekeit egy véget nem érőnek tűnő járvány kellős közepén is.

Florence Nightingale angol ápolónő 1820. május 12-én született Firenzében. A modern nővérképzés, illetve a betegellátás reformjának elindítójaként szokás rá hivatkozni, aki a bizonyítékokon alapuló orvoslás egyik úttörőjének számít. A legfontosabb tanítása volt, hogy az alapvető méltósághoz és a megfelelő ellátáshoz mindenkinek alapvető joga van, nemtől, nemzetiségtől és vallási felekezettől függetlenül:

Furcsának tűnhet ezt kijelenteni, de a legelső követelmény egy kórház iránt az, hogy ne ártson a betegnek.

Ezen a napon az alábbi verssel szeretnénk köszönetet mondani hazánk összes Florence Nightingale-ének, akik valószínűleg ezekben a percekben is fáradhatatlanul betegről betegre, egyik kórteremből a másikba szaladnak.

Ápolók nemzetközi napjára

Az ünnep percei ma fejet hajtanak,

Azok előtt, akik a bajban végig kitartanak.

Üres szavak között kallódik a lélek,

Legyen áldott élete minden Ápoló/nőnek!

Amikor ott van a kezed a kezében,

Látod a reményt a szemében.

Fájdalmas tünetek enyhülnek,

Ha az ágyad mellé csendesen leülnek.

Az elhivatottság az ereje,

Segítsége a két keze.

Támasza az erős hite,

Naggyá teszi az embersége!

Nem lehet csak félig ott lenni,

Ahol életeket kell menteni.

Ott van, ha új élet születik,

És ő van ott, ha valaki búcsúzik.

Pedig álmai neki is vannak,

A múló idő peronján sokszor ott maradnak.

A legnagyobb tiszteletet megérdemli,

Aki a beteg emberhez lehajol és felemeli!

Az egészségért dolgozik erején felül,

Nem hiába küzd, tudja ott belül.

Mert mindenki megérdemel egy szebb holnapot,

Amikor azt mondhatja: Köszönöm jól vagyok!

Kiskunhalas,2021.05.11. Balogh Zsuzsa