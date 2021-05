Lakásprivatizáció – „Ez a Böröcz féle elképzelés már az elmebaj fogalomkörébe vonható”

Pártállástól függetlenül folytatódik a polgármesterek tiltakozása a fideszes Böröcz László törvényjavaslata miatt. Nemcsak ellenzéki, hanem a kormánypárti településvezetők is élésen kritizálják az önkormányzati ingatlanvagyon privatizációját - még úgyis, hogy a Várban a javaslat elfogadása esetén könnyebben juthatnak saját lakáshoz a Fidesz-közeli potentátok.

Címlap Dudás Róbert nyílt levele: "El kell dönteni, hogy a lakosság van a kormányért, vagy a kormány a lakosságért" Nyílt levélben kereste meg Dudás Róbert, a Jobbik országgyűlési képviselője Böröcz László fideszes képviselőt az önkormányzati ingatlanvagyon privatizációja ügyében, melyről maga a kormánypárti politikus nyújtott be törvényjavaslatot. Újabb lépés az önkormányzatok ellen?

Arról már beszámoltunk, hogy Kovács Péter, a XVI. kerület fideszes polgármestere marhaságnak és igazságtalanságnak nevezte Böröcz László beadványát. Ezután következett Cser-Palkovics András, Székesfehérvár fideszes polgármestere, aki arra figyelmeztetett, hogy a lakástörvény parlamentnek benyújtott módosítása jelenlegi formájában nem jó.

Figyelemre méltó Csach Gábor, Balassagyarmat fideszes polgármesterének a Facebook-bejegyzése is. Többek között arra figyelmeztetett,

a törvényjavaslatban jelzett rendkívül alacsony vételár (10-30 százalék) az önkormányzatoknak súlyos vagyonvesztést jelentene, ami Balassagyarmat esetében egymilliárd forintra is rúghat.

- fogalmazott a kormánypárti politikus.

Lengyel Róbert, Siófok ellenzéki támogatottságú polgármestere szintén kritikusan fogalmazott, és arra figyelmeztetett, hogy ez az önkormányzati ingatlan-vagyontömeg "nem a polgármestereké, nem a képviselőké, hanem a települések lakóinak a közös vagyona". Közölte, Siófokon jelenleg a fecskelakásokkal együtt 155 ilyen lakás van, amelyek a siófoki emberek közös vagyonát képezik.

"A fecskékben fiataloknak tudunk egyfajta lehetőséget biztosítani arra, hogy olcsón legyen lakhatásuk a városban, a többi lakásban lakók meg sokan évtizedek óta bérlők, avagy az eredeti bérlők örökösei, mások a BM bérlőkijelölési joga alapján a rendőrség kötelékéből kijelölt bérlőink és persze megint mások szociális alapon rászorulók. A fecskékben bérleti díjat nem is kérünk a fiataloktól, de a többi lakásban is azt gondolom egészen kedvező pénzekért lakhatnak az ott élők"

- magyarázta Lengyel Róbert.

"Olyannyira sunyi ez az egész és olyan szinten megy szembe a városlakók érdekével és többségi akaratával, hogy most már még fideszes kolléga, a XVI. kerület polgármestere, Kovács Péter is azt mondja nyilvánosan, hogy ez egy „marhaság” Tisztelt Fideszes Kollégám, Kedves Péter! Először is köszönet és tisztelet, hogy ezt kormánypárti polgármesterként felvállaltad! Másodszor pedig azt kell mondjam, teljesen igazad van. Sőt én tovább megyek. Ez a Böröcz féle elképzelés már az elmebaj fogalomkörébe vonható…"