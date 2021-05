Dudás Róbert nyílt levele: "El kell dönteni, hogy a lakosság van a kormányért, vagy a kormány a lakosságért"

Nyílt levélben kereste meg Dudás Róbert, a Jobbik országgyűlési képviselője Böröcz László fideszes képviselőt az önkormányzati ingatlanvagyon privatizációja ügyében, melyről maga a kormánypárti politikus nyújtott be törvényjavaslatot.

Újabb lépés az önkormányzatok ellen? - kezdi a Facebookon is közzétett levelét az ellenzéki képviselő, amit azzal folytat:

Elméletileg létezik olyan, hogy önkormányzati hatáskör és olyan is, hogy önkormányzati vagyon. Azért mondom, hogy elméletileg, mivel 2019 óta az önkormányzatok jelentős részét nem a kormánypárt vezeti, ezért a gyakorlat mást mutat. Folyamatosak az elvonások a gazdaságmentő csomag javára, amiből viszont nem a kiesett béreket pótolják, hanem várhatóan újabb stadionok lesznek építve belőle.

Dudás hozzátette azt is, hogy "működési képességük határára kerültek egyes helyhatóságok, hiszen az önállóan vállalt feladataik mellett lassan a kötelezőek finanszírozása is veszélybe kerül".

- fűzte hozzá.

A jobbikos politikus szerint "teszik mindezt úgy, hogy újra átnyúlnak az önkormányzatok feje felett, a kormány dönt olyan kérdésben, amihez semmi köze nem lenne, odaadják töredékáron az önkormányzati bérlakásokat azoknak a bérlőknek, akik lehet, hogy húsz éve, de az is lehet, hogy csak pár hónapja laknak az ingatlanban, ráadásul jutányos áron". Érvelése szerint

azon túl, hogy így, mondhatni fillérekért jutnak egyesek budai vári lakásokhoz, minden város számára végzetes lépést készít most elő a kormány, mert most a bevételük megsarcolása után a vagyonukat is elveszi. S, teszi mindezt úgy, hogy az illetékeseknek semmi beleszólásuk nincs. Sarcol meg olyan testületeket, akik a kormánnyal ellentétben, nap mint nap azon dolgoznak, hogy az ott lakók érdekeit képviseljék, a helyi igényeket kielégítsék. Így viszont nehéz, sőt egyre kilátástalanabb.