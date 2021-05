A javaslatod marhaság! - Így üzent a fideszes polgármester a fideszes honatyának az önkormányzati vagyon kijátszása kapcsán

Nem mindennapi esemény, hogy fideszes politikus nyíltan kritizál kormánypárti javaslatot, vagy annak benyújtóját, de ez az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok kiárusítása kapcsán mégis megtörtént.

Kovács Péter, a XVI. kerület fideszes polgármestere éles hangon kelt ki Facebook-oldalán Böröcz László törvényjavaslatával kapcsolatban.

"Tisztelt Képviselő Úr! Kedves Laci!

Május 11-én benyújtottál egy törvényjavaslatot az önkormányzati lakásokkal kapcsolatban. Ehhez jogod van, hiszen az Országgyűlés megválasztott képviselője vagy. De arra kérlek, vond vissza a javaslatodat. Nem tudom mi volt a szándékod a javaslatoddal, de nem hiszem, hogy kellően átgondoltad. Javaslatod szerint a piaci ár töredékéért megvehetik a bérlők az önkormányzati bérlakásokat, nagyon kedvező feltételekkel, mindegy, hogy milyen régen laknak benne, vagy mennyi bérleti díjat fizettek eddig, az önkormányzatnak kötelező eladnia részükre. ‼ Javaslatod, megítélésem szerint marhaság‼"

- kezdte Kovács Péter.

Lakásvásár a Várban: van tapasztalat privatizálási szabályok jogi megalapozásához politikai haszonnal Mint ahogyan arról már korábban beszámoltunk, 15-20 százalékért vehetnek lakást hamarosan a Várnegyedben önkormányzati lakásokat bérlők, ugyanis a műemlékvédelem alatt álló ingatlanok eladását előkészítő törvényjavaslat Böröcz László tájékoztatása szerint hasonló kedvezményt adna a bérlőknek, mint amit azok kaptak, akik a rendszerváltás után megvásárolhatták bérleményüket.

A polgármester arra a kérdésre kereste a választ, hogy miért kellene elkótyavetyélnie az önkormányzatoknak a lakásvagyonukat. Figyelmeztetett, micsoda vagyonvesztést jelent ez, ha a valós piaci ár 20 százalékáért kell eladni valamit.

"Ezzel a kivételes lehetőséggel valószínűleg a legtöbb bérlő élni fog. Ha saját megtakarítása nincs is, akkor vesz fel hitelt, erre bármikor, bármilyen bank ad hitelt, hiszen a jelzálogként felkínált ingatlan többszöröse a hitel összegének. Ha mégse kapna hitelt, majd a lakásmaffia ráteszi a kezét az ingatlanokra. Miért jó ez? Kinek jó ez?"

- értetlenkedett.

De egyéb praktikus szempontokra is felhívta Böröcz László fideszes országgyűlési képviselő figyelmét.

"Kik laknak (jó esetben és most nem az I. kerületi bérlőkre gondolok) önkormányzati bérlakásokban? Azok, akiknek nem volt annyi pénzük, hogy saját lakást vegyenek, vagy, mert a jövedelmük ezt nem teszi lehetővé, vagy mert fiatalok és még nem spóroltak össze annyit, hogy sajátba költözzenek. Ha minden, vagy a legtöbb bérlakást megveszik a most bent lakó bérlők, akkor nem marad bérbeadható lakása az önkormányzatnak, akkor hogyan fog segíteni az önkormányzat a többi lakosának? Hogyan fognak a jövőben boldogulni? Ha nincs elég pénzük piaci albérletet fizetni, hová menjenek? A híd alá vagy egy életre maradjanak a szülői házban, mondjuk 8-an 45 négyzetméteres 1,5 szobás lakásban? Ezt akarod?

Ha nem lesz önkormányzati lakásvagyon, mert kötelező elkótyavetyélni, akkor hogyan fog lakásgazdálkodást folytatni az önkormányzat, ami törvényi kötelezettsége? Van állami lakásépítés? NINCS‼ Van önkormányzati lakásépítés? Valljuk be, az se nagyon van. Akkor a lakóknak mi marad? A piaci lakbér, vagy életük végéig a mamánál lakjanak, vagy menjenek a híd alá? Te hogyan szeretnéd?" - olvasható a nyílt levélben.

"Javaslatod mérhetetlenül igazságtalan‼"

- üzente a fideszes polgármester a fideszes honatyának.

Emlékezetes, a Jobbik alelnöke, Z. Kárpát Dániel a minap arra szólította fel online sajtótájékoztatóján a kormánypártokat, hogy az esetleges 2022-es választási bukása előtt ne adjanak el fillérekért, a jóhiszemű bérlők kárára lakásokat a budai Várban. A politikus szerint, ha megvalósul Böröcz László elképzelése, akkor a 90-es évek eleje óta nem látott lakásprivatizációs hullám indulhat meg Magyarországon, az önkormányzati bérlakásszektor pedig megszűnhet.

Z. Kárpát Dániel szerint elképesztő, hogy e lakások egy részét azon "kegyenceiknek" játszanák így ki, akik pár éve szereztek furcsa körülmények között bérleti jogot.

"A budai Vár nemzeti kincs, mi nem szeretnénk, hogy Bayer Zsolték gazdagodjanak a köz kárára!" - szögeztle a jobbikos politikus.