Müller Cecília: a harmadik hullám leszálló ágának végéhez közeledünk

A megbetegedések száma kedvezően csökken, valamint „nyílik az olló az aktív fertőzöttek és a gyógyultak vonatkozásában” – kommentálta a friss járványügyi adatokat hétfői tájékoztatóján Müller Cecília országos tiszti főorvos. Közölte, a harmadik hullám leszálló ágának vége felé közeledünk.

Közölte, Szputnyik vakcina már nem fog érkezni Magyarországra, viszont hétfőn 38 400 adag (egydózisú) Janssen oltóanyagot kapunk.

A tiszti főorvos kérte, hogy minden oltakozó vegye fel az oltás második adagját is, mert

tartós, hosszú távú és teljes immunitás csak akkor várható, ha az egyes vakcinák alkalmazási előiratainak megfelelően úgy oltakozunk, ahogy azt a gyártó előírta.

György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára arról beszélt, hogy 100 nap múlva teszik le a debreceni nemzeti oltóanyaggyár alapkövét. Itt a gyártás 2022 végén fog indulni és ezzel

biztosítva lesz az ország oltóanyag-ellátása.

Kiss Róbert, az operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese arról beszélt, hogy a védettségi igazolványt helyettesítő EESZT lakossági alkalmazást már 130 ezren letöltötték. A hétvégi rendőri intézkedések közül kiemelte, szombaton hajnalban egy dunaszigeti kiskocsma nem zárt be az előírt 23 órakor, ott továbbra is kiszolgáltak vendégeket, ezért 30 napos bezárással sújtották. Csendháborítás miatt pedig egy budapesti VI. kerületi lakásba is kihívták a rendőröket, ott 14 magyar és 8 külföldi személyt találtak, akik ellen eljárást indítottak.

A tájékoztatón megemlékeztek a védőoltások napjáról, ugyanis 1749-ben ezen a napon született Edward Jenssen brit tudós, a himlő elleni védőoltás feltalálója.