A miniszterelnök édesapja eladta az egyik családi cégét, 800 millió forinthoz juthatott

Egy jól prosperáló, 13 éves családi alapítású cégtől vált meg tavasszal a miniszterelnök édesapja Orbán Győző az idén év elején, így 800 millió forinthoz juthatott, a cég azonban nem került túl messze az Orbán-családtól. - írja az mfor.hu.

A gazdasági portál szúrta ki a cégkivonatban, hogy az Orbán-család cégbirodalmát alkotó négy vállalkozásból Orbán Viktor édesapja, Orbán Győző eladta az egyik kizárólagos tulajdonában álló cégét, a Nehéz Kő Kft.-t.

A céget még 2008 januárjában jegyezték be, a kormányfő öccse, Orbán Áron alapította. Mint írják,

a cég azonban nem került nagyon messze az Orbán-családtól, 2021. április 16-ától kezdődően a NAKK Nemzetközi Alapanyag és Késztermék Kereskedelmi Zrt. a tulajdonos, aki át is nevezte a társaságot FuvarozNak Kft.-re.

A NAKK-ot szintén Orbán Áronnak alapította 2016-ban Bihari Lajossal közösen, aki mára egyedüli részvényese lett a cégnek. A G7 gazdasági portál róla azt írta, hogy a MÁV-nál töltött be vezető gazdasági pozíciókat, valamint nagy valószínűséggel az Orbán-család bizalmi embere is, tekintve hogy 2016-tól kezdődően ő volt a most eladott Nehéz Kő Kft. ügyvezetője is.

Az mfor a cégbírósági dokumentumokból kiderítette, hogy a vételár 750 millió forint volt, mely egy bruttó összegnek felel meg, ami azt jelenti, hogy nem a teljes összeg került Orbán Győzőhöz. Az adatok alapján

a NAKK hitelből fedezte a vételárat, melyet a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó MKB Bank biztosított számra.

Az összegből 644,1 millió forintot utaltak át a kormányfő édesapjának, 105,9 millió forint pedig a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak ment közterhek címén. A tisztán 644,1 millió forint vételár mellett még az osztalékra is igényt tart Orbán Győző.

A dokumentumokban szereplő adatok és az adózási jogszabályok alapján adódó számokat összeadva

a miniszterelnök édesapját minden bizonnyal 800 millió forint körüli összeg illethette meg.

A portál megjegyezte, a Nehéz Kő Kft. az elmúlt években lett igazán sikeres: az éves beszámolók alapján rendre milliárdos árbevételekhez jut, amiből a végén néhány százmilliós tiszta, adózott nyereség marad. Jelentős osztalékot pedig Orbán Győző mellett a család más tagjai is rendszeresen kivettek a cégből, 2008-tól számítva összesen 1,47 milliárd forintot.