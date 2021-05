AFP - Vétókkal vezetheti ki Magyarországot az Európai Unióból a Fidesz

Az AFP külön cikket szentelt annak, hogy rövid időn belül kétszer is meghiúsította a magyar kormány, hogy az EU állást foglaljon az izraeli-palesztin konfliktus ügyében. Mint ismert, nemrégiben Kína esetében is vétózott a magyar kormány, amikor is nem támogatta azt az elítélő nyilatkozatot, amelyben bírálták volna a Kína által Hongkongban bevezetett nemzetbiztonsági törvényt. Szijjártó Péter külügyminiszter akkor azzal érvelt, hogy az uniónak már így is sok vitája van Kínával.

Az AFP-nek Szijjártó Péter úgy nyilatkozott:

„általános problémám van ezekkel az Izraellel kapcsolatos európai nyilatkozatokkal kapcsolatban (...) Ezek általában nagyon egyoldalúak, és ezek a kijelentések nem segítenek, különösen nem a jelenlegi körülmények között, amikor a feszültség olyan nagy."

Josep Borell, az Európai Bizottság alelnöke kedden szorgalmazta, hogy Izrael és Palesztina között mihamarabb tűzszünet jöjjön létre. Borrell szerint az uniós külügyminiszterek videokonferenciája után kiadott nyilatkozatot Magyarország kivételével az összes tagállam támogatta.

„Nehezen tudom hová tenni a magyar álláspontot"

- ezt már a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak mondta Borell, hozzátéve: a többiek elítélték a Hamasz által kezdeményezett összecsapást is, de kiemelték azt is, hogy a válasznak arányosnak kell lennie és összhangban kell állnia a nemzetközi joggal.

Az Gázai rakétatámadások miatt mindkét oldalon egyre nagyobb a veszteség. A kedd esti összegzések szerint Palesztinában 213 palesztin halt meg, köztük 61 gyermek és több mint 1400-en sebesültek meg.

Az AFP ismertette, hogy az utóbbi időben rengeteg bírálat érte Magyarországot amiatt, hogy kelet felé vette az irányt a külpolitika terén.

Szijjártó Péter az AFP-nek adott interjúban a párizsi magyar nagykövetségen ragaszkodott ahhoz az álláspontjához, hogy minden tagállamnak szíve joga dönteni arról, hogy milyen ügyben vétózik. Véleménye szerint Kína ügyében nem segített, amikor az unió el akarta ítélni Pekinget, mert korábban ez már nyolc alkalommal is megtörtént.

„Az EU diplomáciája nem állhat kizárólag csak ítéletekből, negatív nyilatkozatokból és szankciókból"

- tette hozzá a magyar külügyminiszter.

Szijjártó Péter szerint a jövőben a kevesebb elítélő állásfoglalás, kioktatás és beavatkozás jobb lenne, mert az együttműködés újból jelentős befolyáshoz juttatná Brüsszelt.

Keleti vakcina

Szóba került az is, hogy Magyarországot sokan kritizálták a keleti vakcinák használata miatt. Szijjártó szerint a nyugati tagállamok kettős mércét alkalmaznak a vírus elleni küzdelemben. Úgy véli, semmi kockázata nem volt annak, hogy szerződést kötöttek Kínával és Oroszországgal vakcina-ügyben, holott egyik sem kapta meg az európai hatóság jóváhagyását.

Az AFP ismertette, hogy

Magyarország változatlanul világcsúcstartó az egymillió lakosra jutó koronavírus-halottak számát tekintve.

Ugyanakkor, mint írták, jól halad az oltás üteme a kínai és az orosz vakcináknak is köszönhetően.

Szíjjártó szerint ez ügyben más országok hibát követnek el, amikor itt geopolitikai vagy ideológiai szempontokat vesznek figyelembe.

Horvátországi nyaralás

Szóba került a külügyminiszter jachtozása a horvátországi Adrián. Mint ismeretes, tavaly augusztus 16-án, Szíjj László luxusjachtján, a 7 milliárd forint értékű Lady MRD-en pihent családja körében Horvátországban.

Szijjártó erre úgy reagált, hogy nevetségesnek tartja azt, hogy korrupcióval vádolják.

„Magyarországon tudja mindenki, hogy gazdag családból származom, mert a szüleim sikeres vállalkozók voltak"

- védekezett a külügyminiszter.