Győri fideszes lehetett a pedofil kukkoló

Az ugytudjuk.hu információi szerint a győri Fidesz oszlopos tagja, a térség fideszes országgyűlési képviselőjének Simon Róbert Balázsnak a bizalmasa, parlamenti alkalmazottja volt az a pedofil kukkoló, aki tavaly nyáron a sapkájába rejtett kamerával készített titokban felvételeket fiatalkorú lányokról Siófokon a női öltözőben.

Sz. Balázs, aki részt vett a Fidesz kampányaiban is valamint a győri önkormányzat kulturális bizottságában is helyet kapott, az Aranypart szabadstrandon bukott le, majd később a házkutatás során a rendőrök pedofil tartalmú felvételeket is találtak a lakásán.

A megyei ügyészség közleménye szerint a 38 éves Sz. Balázs 2019 nyarán interneten keresztül vásárolt egy integrált kamerával ellátott baseball sapkát, azért, hogy azzal titokban felvételeket készítsen. A vádlott ezután 2019 nyara és 2020 júliusa között a sapkába rejtett kamerával a győri strandon az öltöző kabinban átöltöző gyerekekről készített felvételeket. Módszere az volt, hogy a szomszéd kabinból, vagy földre dobott sapkával rögzítette a felvételeket.

A terheltnél összesen 63 db saját készítésű, az öltöző kabinokban készült felvételt, valamint 91 db egyéb gyermekpornográf tartalmú felvételt találtak a nyomozás során.

Sz. Balázs ügyét a rendőrség lezárta, az ügyészség pedig két rendbeli gyermekpornográfia bűntettével vádolja. A lap szerint akár hét és fél év börtönt is kaphat.