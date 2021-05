Újabb fideszes polgármester szólt be a fideszes lakáskótyavetye ötletére

Dézsi Csaba András, a szexorgiába belebukó Borkai Zsoltot váltó győri fideszes polgármester is élesen kritizálta Böröcz László fideszes országgyűlési képviselőnek azt a törvényjavaslatát, hogy az önkormányzati lakások bérlői a piaci árnál jóval olcsóbban vásárolhassák meg bérleményüket.

Az Úgytudjuknak Dézsi ezt mondta a Böröcz-javaslatról:

Lehet és kell erről tárgyalni, de a jelenlegi beadványt én nem tartom erre alkalmasnak.

A győri városvezető rámutatott, az önkormányzatnak vannak kötelezettségei a szociális ellátásban, de léteznek olyan szociális bérlakások is, melyeknek lakói már nem tekinthetőek szociális bérlőnek. Mert több generációval ezelőtt kapta a családjuk szociális alapon, ők csak megörökölték, de nem szorulnak rá. Aláhúzta, olyan bérleti szerződések is vannak, amivel az illetőnek még az unokája is benn lakhat abban a lakásban, mert megörökli a bérleti jogviszonyt, és nagyon kevés bérlakást adnak vissza.

„Ezeket a terheket az önkormányzat viselje-e, az önkormányzat újítsa-e el föl ezeket a szociális bérleti díjjal bérelt lakásokat, miközben már régen nem szociálisan rászorult bérlő van benne?” – kérdezte a polgármester, aki azt javasolta, ahol egy társasházban 50 százalék fölötti az önkormányzat tulajdoni aránya, ott próbálják megszerezni a teljes tulajdonjogot, viszont ahol csak kisebbségi tulajdonosok, ott inkább adják el, a bevételből pedig újítsák fel az önkormányzati tulajdonban maradó lakásokat.

Dézsi szerint bizonyos bérlakások eladásának inkább hátrányai lennének a jövőre nézve.

Emlékeztetett, vannak előtakarékoskodó fiatal családok, akik pályázat útján beköltözhetnek a lakásba, öt évig félreteheti a bérleti díjat, nem kell neki azt fizetni, és így lesz tőkéje, amivel aztán lakásvásárlásban gondolkodhat. Aztán ki kell költöznie, és beköltözik a következő – mondta.

De hogyha ezt a bérlakás-csomagot eladjuk, akkor öt év múlva nem lesz következő, aki beköltözhet. És eladjuk vele a jövő generációjának a bérlakáshoz – az előtakarékos, öngondoskodásra nevelő, buzdító bérlakáshoz – jutásnak a lehetőségét

– hangsúlyozta a kormánypárti Dézsi, erős kritikát fogalmazva meg fideszes politikustársa irányába.

Korábban beszámoltunk róla, Székesfehérvár ugyancsak fideszes polgármestere, Cser-Palkovics András is elítélte a kezdeményezést. Úgy vélte,

nem helyes, hogy az országgyűlés a törvény erejénél fogva, a tulajdonosok felett dönt az önkormányzati vagyon kimondottan nem értékarányos elidegenítéséről,

mert – mint fogalmazott –

a jogbiztonságunk alapja, hogy kizárólag a tulajdonosnak – a vonatkozó esetben az önkormányzatnak – van joga saját vagyona tekintetében döntéseket hozni.

Ugyancsak erős szavakkal illette az ötletet Kovács Péter, a főváros XVI. kerületének szintén fideszes vezetője. A polgármester nem egyszerűséggel ezt mondta:

‼ Javaslatod, megítélésem szerint marhaság‼

Kovács arra kéri Böröczöt, vonja vissza a javaslatát. Nyílt levelében így érvel:

Ha minden, vagy a legtöbb bérlakást megveszik a most bent lakó bérlők, akkor nem marad bérbeadható lakása az önkormányzatnak, akkor hogyan fog segíteni az önkormányzat a többi lakosának? Hogyan fognak a jövőben boldogulni? Ha nincs elég pénzük piaci albérletet fizetni, hová menjenek? A híd alá vagy egy életre maradjanak a szülői házban, mondjuk 8-an 45 négyzetméteres 1,5 szobás lakásban? Ezt akarod?

A kerület első embere aláhúzta, állami lakásépítés nincs, önkormányzati sem nagyon, így a lakóknak a piaci lakbér vagy a mamahotel vagy a híd alatti élet marad. Hozzáteszi: fideszes párttársának javaslata „mérhetetlenül igazságtalan”.