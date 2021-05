Hetven milliárdos rege Kovács Zoltán csodaszarvasáról, a vadászati világkiállításról

A Svédországban szarvasokat helikoptereztető Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes lázálmának indult a négy évvel ezelőtt hivatalosan is bejelentett vadászati világkiállítás, amire a kormány akkor ma már nevetségesen hangzó 387,5 millió forintot szánt (2017-ben 41,4 millió forintról, 2018-ban 61 millióról, 2019-ben 72,4 millióról, 2020-ban 93,6 millióról, 2021-ben pedig 119,1 millió forintról szólt a fáma) .

Az 1971-es nagyszabású, budapesti világkiállítás 50. évfordulójára újraálmodott expóról azonban hamar kiderült, hogy például a helyszínéül választott vásárközpont fejlesztése miatt közel 70 milliárd forint (!) alatt a rendezvénysorozat lebonyolításáért felelős kormánybiztosa, Kovács Zoltán nem fogja leteríteni ezt a vadat. De miként ugrott meg az elmúlt években ez az összeg? Mire ment el pontosan a kormány szerint? És mindezért cserébe mit kapunk?

A projekt azon a Hungexpón debütál, amit az Orbán-kormány 2016-ban vásárolt vissza "közérdekű nemzetstratégiai jelentőségre" hivatkozva, 17 milliárd forintért.

A vadászati világkiállítás helyszíneként akkor került képbe a kőbányai vásárközpont, amikor az áhított magyarországi olimpia megrendezése nem valósult meg, így hirtelen kellett egy új indok, amire hivatkozni lehet az 55 milliárdba kerülő fejlesztések szükségességét illetően.

Ebből sült ki az a nem túl acélos üzleti modell, hogy két kevés bevétellel kecsegtető tömegrendezvénynek adjon teret a pavilonokból álló komplexum: a 2020-ra időzített 52. Eucharisztikus Világkongresszusnak - ami azonban 2021-re csúszott a pandémia következtében -, valamint a szeptember 25-től október 14-ig tartó Vadászati Világkiállításnak. Utóbbi esetében arra a kérdésre nincs válasz, hogy a háromhetes rendezvénynek mi szüksége volt egy ilyen volumenű beruházásra, hiszen enélkül is könnyedén meg lehetne rendezni a fővárosban, mindenesetre a kiállítást szervező Egy a Természettel Nonprofit Kft. 2 milliárd 417 millió (bruttó) forintért bérli majd ki a Hungexpo Zrt-től a vásárváros pavilonjait, míg a rendezvényszervezés feladatait az Antenna Hungária Zrt-nek osztották ki (nettó) 500 milliós összeghatárral.

Semjén víziójának - miszerint Magyarország vadászati nagyhatalommá avanzsáljon - számait illetően a kormányzat hamar elszállt és 2018 decemberében karácsonyi ajándékként a rendezvénysorozat lebonyolításáért felelős kormánybiztos, Kovács Zoltán által bejelentett több mint 7 milliárd forint központi költségvetési forrás a világkiállítás előkészítésére a tavalyi évben már felkúszott 10 milliárdra, ami tartalmazta többek között a kormánybiztosság, illetve annak feladatai ellátásához szükséges projektcég felállítását. Egy közbeszerzési előkészületből az is kiderült, hogy a kiállítás és a kapcsolódó rendezvénysorozat előkészítésével összefüggő kommunikációs feladatokra várhatóan több mint kétmilliárd forintot költ el a kormány, amit természetesen ismét NER-közeli cégekre, mint a plakátkampányokkal ismertté vált Balásy Gyula Lounge Design-jára és New Land Mediájára bíztak.

Idén májusban az „Egy a természettel” Vadászati és Természeti Világkiállítás további 500 millió forintos keretmegbízást kapott kommunikációs feladatok ellátásra, bár igen nehéz lekövetni a konkrét összegeket:

a rendezvényt előkészítő kommunikációs feladatok címszó alatt 2019 áprilisában összesen 1 milliárd 33 millió forint + áfa jutott a Lounge Design Kft.-hez és a New Land Media Kft.-hez.

2020 októberében további nettó egymilliárdos keretmegbízást tudhattak magukénak Balásy cégei, melyet a rendezvény előkészítéséhez és megvalósításához kapcsolódó kommunikációra kaptak és amit a keretösszeg kimerüléséig, illetve legkésőbb 2022. január 31-ig kötötték.

A jelenlegi 500 milliós szerződést május elején szignózták, ezt szintén az összeg kimerüléséig, de legkésőbb 2022. június 30-ig hatályos. A feldataok ebben az esetben már nem merülnek ki az előkésztésben és megvalósításban, az utókommunikációhoz kapcsolódó feladatokat is feltüntették.

Összeadva tehát kirajzolódik, hogy 2083 millió forint biztosan Balásyékhoz került, amit tovább növelhet, ha az opcionális összegeket is igénybe veszik, abban az esetben az eddig látható kommunikációs költségek meghaladják a 2,5 milliárd forintot.

Kovács az adóforintok szisztematikus átcsoportosításában nem látott kivetnivalót, sőt szerinte a rendezvény turisztikai jelentőségét remekül mutatja, hogy legalább 1 millió látogatóval kalkuláltak. Ennek kapcsán megjegyezte, sok függ az egészségügyi helyzettől, és attól is, milyen lesz az ország és térségünk gazdasági helyzete. Azt már csak csöndben érdemes megjegyezni, hogy a Fővárosi Állat- és Növénykertnek egyetlen év alatt van ennyi érdeklődője, tehát ez a szám elég elrugaszkodottnak hangzik. Ki tudja, talán Kovács úgy gondolta, az embereket a kitömöt állatok jobban vonzzák majd, mint az élők.

De Semjén Zsoltot sem rettentette el holmi pandémia és a tavaly augusztusi Zala megyei Pölöskén tartott országos vadásznapi látogatásán az expóban kétkedőknek prezentálta az összetett matematikai képletre támaszkodó mentsvárát: ha a koronavírus-járvány miatt elmaradnának a külföldi látogatók, akkor is rentábilis lehet a rendezvény, hiszen 670 ezer horgász és vadász van Magyarországon, családtagjaikkal együtt ez legalább másfél millió embert jelent.

Kovács Zoltán, a 2021-es vadászati világkiállítás kormánybiztosa Kovács Zoltán Instagram-oldala

Az időközben a Nimród Vadászújság főszerkesztőjévé lett politikus is mindent megtett annak érdekében, hogy egy busásan megtérülő, ne pedig a magyar adófizetők pénzének elherdálásaként ivódjon be a fejekbe a világkiállítás, amit remekül mutat a Magyar Időknek 2018-ban adott interjúja. Ebben Kovács a vizes vb és a forma 1-es versenyek hatalmas anyagi bukását megpróbálta úgy párhuzamba állítani a rendezvénnyel, mintha egy másik univerzumban tényleg sikerre vitték volna azokat:

Nem ez lesz az első, nemzetközi figyelmet felkeltő rendezvény, amit az elmúlt nyolc évben megvalósítottunk. Eddig bármilyen világeseményt szerveztünk, legyen szó a Forma–1-es versenyekről, a FINA-világbajnokságról vagy a Budapesten tartott nemzetközi rendezvényekről, a befektetésünk minden alkalommal busásan megtérült.

A feneketlen közpénz-kút 16 méter magas szimbóluma: A szarvasagancskapu

A világkiállítás körüli történések 2019-ben gyorsultak fel, pont úgy, mint a Semjén által szarvasra kilőtt vadászpuska golyója. Ennek az évnek az elején az Orbán-kormány a költségvetési tartalékból mintha nem lenne holnap átcsoportosított 3,4 milliárd forintot, majd Kovács kb. 8000 csemetéből álló, 1 hektáros emlékerdőt avatott, nehogy valaha is elfeledjük a történelmi jelentőségű beruházást, amit további 22 követ a kiállítás jegyében. A kormányzat kommunikációja továbbra sem vitte túlzásba az expo magyarázását, mint ismeretes 2020. májusában, a koronavírus-járvány kereszttüzében akadt további 3,77 milliárd a rendezésre, amit azzal indokoltak, hogy "az élet újraindítása szempontjából fontos a világszínvonalú nemzetközi rendezvény megtartása".

A koronavírus ideiglenes lecsengésével júniusban a vidéki térség vadászai is megnyugodhattak, ugyanis a kormány a járvány elleni védekezésre szánt pénzből további félmilliárd forintért kísérőeseményeket rendelt. A közbeszerzést az expóra létrehozott Egy a Természettel Nonprofit Kft. nevében a Rogán Antal által irányított Nemzeti Kommunikációs Hivatal hirdette meg, majd egy kis unszolásra az Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zrt. nyerte el, akiknél az Egy a természettel Nonprofit Kft. nettó 350 millió elköltését vállalta, 150 millió esetében fenntartva az opciós megrendelés lehetőségét.

2021 március 30-án megérkezett szarvasagancs szállítmány a grandiózus kapuhoz Egy a Természettel 2021 Facebook-oldala

Az ép ésszel felfoghatatlan mennyiségű közpénzeket szivacsként felszívó „Egy a Természettel” kiállítás idén márciusban fokozni tudta a büdzsé mértékét, amikor is az esemény hivatalos Facebook-oldalán tudatták az érdeklődőkkel, hogy a NER udvari szobrászává választott Szőke Gábor Miklós 10 tonna szarvasagancsból készíti el az esemény üdvözlőkapuját. A 16 méter magas, 20 méter széles bejárat a leírás szerint a magyar vadászok összefogását és a nemzet egységét szimbolizálja majd, ezért belátható, hogy a rá szánt 240 millió forint valóban nem tétel egy ilyen ízléses és társadalmi ügyet szolgáló építményért. De kiállítási tárgyak előkészítésére is elköltöttek már csaknem 45 millió forintot, míg 217 millióért a Maros utca 12. alatti épületben irodát és parkolóhelyet bérelnek.

Mindezek mellett akadtak még kiadások és bár a világkiállítás körül sokáig nagy volt a titkolózás, áprilisban a 24.hu közölte felsorolva az Egy a természettel Nonprofit Kft. kifizetési listája alapján, hogy további százmilliók mentek el olyan tételkre, mint

a Győri és Sárhegyi Ügyvédi Társulás (a társulás névadói, Győri Tibor korábban az Orbán-kormány államtitkára volt, míg Sárhegyi Zoltán egy ideig a Fidesz delegáltja volt a Nemzeti Választási Bizottságban) bő egyéves, határozott idejű megbízása 378,4 millió forintért. Ez nettó 60 ezer forintos óradíjjal számolva 6300 munkaórát takar,

műsoridő a Hír TV-nél 31 millióért,

szoftverfejlesztés (két szerződés alapján) bruttó 620 millió forint értékben a Stratis Vezetői és Informatikai Tanácsadó Kft. által (a cég többek közt a NAV-ot, az MVM-et és az MKB-t is felsorolja a referenciái között),

a kormányközeli Századvég Gazdaságkutató Zrt. megbízása kutatási feladatokkal 64 millióért,

a Nimród című vadászújság kiadói jogainak felvásárlása az Országos Vadászati Védegylet által 58 millió forintért. Ahogy fentebb is írtuk, azóta az újság főszerkesztője maga Kovács Zoltán, aki a vagyonnyilatkozata szerint ezért a munkájáért államtitkári fizetése mellett külön (bruttó) 500 ezer forintot visz haza,

De a cégvezetők sem szomorkodhattak: Szűcs Veronika, az Egy a Természettel Nonprofit Kft. általános ügyvezető igazgatója 1,8 millió forint havi bruttó alapbért kap, míg Katona András stratégiai ügyvezető igazgató is ezt az összeget viheti haza. A felügyelőbizottság elnöke egyébként a Kósa Lajos ügyvédjeként is megnyilvánuló Mancsiczky László, míg tagja az a Regász Alajos is, akinek neve Mancsiczkyéhez hasonlóan a Kartonpack Nyrt. állami irányítás alá vonásakor került elő – hívta fel rá a figyelmet a 24.hu.

A fenti tételek közül az ügyvédi iroda megbízása különösen furcsa, ugyanis az egyik nyilvános cégadatbázis szerint idén áprilisban 49 alkalmazottja volt az Egy a Természettel Nonprofit Kft.-nek, ami gazdasági és stratégiai igazgatóval is büszkélkedhet, valamint félszáz dolgozóval, mégis inkább százmilliókért egy kölsős ügyvédi irodát bíztak meg a feladatok ellátásával. De fordításra is külön szerződést kötöttek az Országos Fordító Irodával több, mint 16 millió forintért. Fontos mindemellett azt is megjegyezni, hogy a cég a járvány alatt egyszer sem nyújtotta be a hivatalos éves beszámolóját, az utolsó a 2019-es évről található az Igazságügyi Minisztérium elektronikus céginformációs rendszerében.

A 67 milliárd forintért cserébe elvárható volt, hogy a vadászati világkiállítás kiemelt fontosságú rendezvénnyé váljon, amit az Orbán-kormány nemrégiben határozatban is rögzített, így a szervezésből kiveszi a részét a honvédelmi, a belügyi, a külügyi tárca, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az agrárminiszter is. Egyszóval a valósággá váló semjéni-lázálom továbbra is csak a magyar adófizetők éjszakáit keserítik meg.