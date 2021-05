Annyira nem oltakozik a magyar, hogy adunk Csehországnak 40 ezer adag Pfizert

A csütörtök éjszaka megjelent Magyar Közlöny egyik Orbán Viktor által aláírt határozatában az szerepel, hogy a kormány, figyelemmel a koronavírus-világjárvány következtében előállt európai járványügyi helyzetre döntött

az állam tulajdonában álló, 40 950 adag Comirnaty (PFIZER) vakcina kölcsönbe adásáról a Cseh Köztársaság részére.

Orbán Viktor arra utasítja Kásler Miklóst, az emberi erőforrások miniszterét, hogy – a Nemzeti Népegészségügyi Központ és a külgazdasági és külügyminiszter bevonásával – tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a Magyar Állam képviseletében a kölcsönszerződés a Cseh Köztársaság képviselőjével megkötésre kerüljön, méghozzá azonnal.

Emlékezetes, a Gulyás Gergely kancelláriminiszter a múlt héten jelentette be, hogy a legoptimálisabb becslés szerint is csak 6 millió magyar fogja beoltatni magát, és hazánk nem vesz részt a következő körös európai vakcinabeszerzésben, így lemondta a Pfizer-szállítmányokat is.