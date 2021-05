Ún. érvek a Fudan mellett: Gyurcsány; Soros; a nyugat rossz, Kína jó

(Figyelem! Ez egy véleménycikk! A leírtak nem feltétlenül tükrözik a teljes szerkesztőség álláspontját, de fontosnak tartjuk, hogy helyt adjunk a kulturált és logikusan érvelő, vitaindító véleményeknek is.)

A fontos közéleti kérdéseknek van egy olyan „rossz tulajdonsága”, hogy idővel minél többet hall róla az ember, annál inkább kezdi elveszíteni az érdeklődését. Éppen azért, mert sokat hall, olvas róla, miközben azért hallhat, olvashat róla sokat, mert fontos. Kicsit olyan 22-es csapdája-szerű ez. Talán már a Fudan Egyetem Budapestre tervezett kampuszának az ügye is kezd ilyen lenni, a Fudan szó könnyen a szellemi telítettség érzését válthatja ki, de bennem az érdeklődést most mégis fenntartja az az el nem múló kétség, hogy miért jó ez nekünk.

Sok helyen láttam összefoglalva ezt a kérdést részletesebben kibontva, és akár már ez is csömört okozhatna, de valahogy mégsem. Mert nem tudok nem arra gondolni, hogy valaminek kell lennie a háttérben, ami magyarázatot adhat rá, hogy miért jó a magyar embereknek, ha (döntő többségében) az ő pénzükből, kínai cégek, kínai alapanyagokból, kínai munkaerő felhasználásával építenek egy egyetemet, Magyarországon, ami nem mellesleg, deklaráltan a Kínai Kommunista Párt szoros befolyása alatt áll. Egy olyan egyetem építését finanszírozzuk Kínának, ahol magyar diákok csak elenyésző arányban tanulhatnak majd, ráadásul a beruházás a magyar diákok lakhatását megkönnyíteni hivatott Diákváros kárára valósulna meg.

Egy felmérés szerint még a Fidesz-szavazók egy jelentős része sincsen elragadtatva ettől a projekttől. Ez pedig azt jelzi, hogy még a kormánypárti médiahenger sem elég hatásos ahhoz, hogy ebben a témában eloszlassa a kétségeket a saját választóinak körében. Összefüggést látok ezzel kapcsolatban azon a téren is, hogy a Fudan parlamenti vitájában a kormánypárti felszólalók érvei látványosan gyengécskék, erőltetettek voltak. Olyanok, amiről azt érzi az ember, hogy „persze, értem én, ez a dolguk, védik a mundér becsületét, de amiket mondanak, még ők sem hiszik el.”

Fideszes részről bevetettek pedig mindent, amit ilyenkor be szoktak vetni: Gyurcsány; Soros; rossz nyugat és jó Kína. A 444 tudósítása szerint Mátrai Márta elmondta, hogy Orbán Viktor 2014-ben jelezte Pekingben, hogy Magyarország örömmel fogadna egy kínai egyetemet, ami híd lesz Európa és Kína között, a kínai selyemút a tudás világában. Ez mind szép, de még mindig nem magyarázat arra, hogy akkor ezt a projektet miért nem Kína, és miért mi fizetjük.

Mátrai Márta azzal is igyekezett élét venni a kritikáknak, hogy elmondta, nincs annak jele, hogy Kína a saját világnézetét akarná ráerőltetni Magyarországra. Hogy ő most milyen jelét látja ennek, vagy milyen jelét nem látja, aligha túl lényeges, ugyanis, hogy Kína mire és hogyan fogja használni az intézményt, az majd akkor derül ki, amikor megkezdődik a munka az egyetemen. És egyszer talán majd az is kiderül, hogy Magyarországon kiknek érte meg velünk kifizettetni a Kínai Kommunista Párt egyetemének megépítését Budapesten.