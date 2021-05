A Habony-közeli Szalay-Bobrovniczky vásárolhat cseh vadászgépgyárat

Orbán Viktor körének étvágyát még fékezi, hogy a bankok a politikai kapcsolatokat nem tekintik önmagában elégséges fedezetnek - írja hétfőn közzétett oknyomozó cikkében a hvg360, mely alapján egy ideje új tulajdonost keres a cseh repülőgépgyártással és -fejlesztéssel foglalkozó Aero Vorochody gyár. A tőkeerős Penta Csoport a veszteségek megelégelése után pedig talált is vevőt a cégre.

Az erre vonatkozó elképzelés az volt, hogy a cseh fegyvergyáros Richard Hava cége, az Omnipol összeáll Tombor Andrással, akit Habony Árpád köréhez szoktak sorolni, és aki az alapítója volt az Orbán-kormány kedvenc elitképzőjének, a Mathias Corvinus Collegiumnak. Csakhogy a magyar üzletember nem tudta szállítani az üzlethez elegendő összeget. Tombor helyett új partnert kellett találni.

A lap információi szerint így jutott az üzlet a Habony-kör egy másik szereplőjének, Magyarország volt londoni nagykövetének, Szalay-Bobrovniczky Kristófnak - derül ki a HVG és a Hospodářské Noviny cseh üzleti lap közös tényfeltárása nyomán. Az egykori nagykövet létrehozott nemrég egy új vállalkozást, a Magyar Aerojet Befektetési Vagyonkezelő Zrt.-t, a cégbírósági adatokban is ő van megadva a részvénytársaság kapcsolattartójaként. Prágai források megerősítették, az említett céggel Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő férje száll be a cseh repülőgép-gyártásba.

Az Aero legfontosabb terméke a Penta és az Omnipol fejlesztette új, kiképzésre használt vadászgépe, melynek modellszáma L-39NG. A cikkből kiderül, hogy

a projekt eddig 2 milliárd cseh koronába, azaz bő 27 milliárd forintba került.

Tavaly a gép minden szükséges minősítést és engedélyt megkapott, a jövőben ez lehet a gyár slágerterméke, elegendő megrendelő esetén. Eddig Vietnámnak sikerült eladni, de Szenegál is vásárolna belőle. Magyarország is a potenciális vevők sorát gyarapíthatja. Az utóbbi években a magyar kormány egyre nagyobb hangsúlyt helyez a honvédségre, és gyakran külpolitikai érdekeit is fegyvervásárlásokkal igyekszik elérni. A cseh Aerót illetően mégis más megfontolás lehet: ha a NER üzleti körének sikerül a gyárba bevásárolni magát, akkor a magyar gépvásárlások profitja is visszacsorog a kormányzati klubhoz.

Nehéz megmondani, hogy a magyar VIP-szektorok képét elnézve Tombor vagy Szalay-Bobrovniczky van-e közelebb Orbánhoz, mindenesetre utóbbit tartják a nagyobb halnak. Szalay-Bobrovniczkynek a miniszterelnök tanácsadójával, Habony Árpáddal volt közös cége a kétezres évek második felétől, majd a 2010-es kormányváltás után felfuttatott fideszes agytrösztben, a Századvég cégcsoportban Szalay-Bobrovniczky tulajdonos is lett. 2016-ban diplomáciai múlt nélkül nevezték ki Magyarország londoni nagykövetének, ahol a cikk szerint az egyik legfőbb tevékenysége Orbán különutas uniós politikájának a kommunikációja lehetett.

A kormányszóvívő volt férje máris elnyert 32 milliárdot a járműjavító cégével A Dunakeszi Járműjavító Kft. egy 32 milliárd forintos keretszerződést írt alá múlt héten a Máv-Start Zrt.-vel - írja a 24.hu Érdekes megemlíteni, hogy a járműjavító még állami tulajdonú társaságként pályázott a közbeszerzésre, de mire elnyerte azt, már a kft. új tulajai, az orosz állami Transmashholding Csoport és Szalay-Bobrovniczky Kristóf zsebelhették be az összeget.

2019-ben, Andy Vajna halálát követően pedig visszahívták nagyköveti posztjáról. Azóta részben Szalay-Bobrovniczky Kristófhoz tartozik a szerencsejáték-biznisz. Ehhez pedig úgy kapcsolódhat a kiképző vadászgép, mint ahogy a vasútgyártás. Még abban az évben meglapította a Magyar Vagon Befektetési Vagyonkezelő Zrt.-t, amiről csak később derült ki, hogy egy hatalmas üzlet nyertesévé vált. Tavaly nyáron az orosz Transmashholdinggal együtt nyílt lehetőségük, hogy 40 hónap alatt egymilliárd euró értékben szállítsanak le vasúti személykocsikat Egyiptomnak.

A közelmúltban tehát Szalay-Bobrovniczky olyan vagyonelemekhez juthatott, amelyek hitelfelvétel esetén is fedezetként szolgálhatnak, hiszen több évre garantált bevételt nyújt a koncessziós és az egyiptomi szerződés is. Az viszont - ahogy a cikk megjegyzi - kétséges, hogy az Orbán által eldönthető beszerzések elegendőek-e, hogy a régóta veszteséges gyárat kihúzzák a bajból. Még akár Szalay-Bobrovniczkyre is hullhat a bevásárlás.