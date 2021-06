Jeszenszky Géza szerint nem tette meg Antall József a halálos ágyán Orbán Viktort politikai örökösének

A Blikk Volt egyszer egy politikus c. sorozatának vendége Jeszenszky Géza, az MDF-kormány külügyminisztere volt, aki elmondta: nem igaz, hogy Antall József politikai örökösévé tette volna Orbán Viktort.

Orbán Viktor nagyon ügyesen, nem azt mondom, hogy táplálja ezt a legendát, de soha nem cáfolta. Az igazság azonban az, hogy Antall József utolsó napjaiban felhívott több politikust is telefonon, hogy elköszönjön tőlük. Köztük volt Tölgyessy Péter, az SZDSZ valamikori elnöke, és valóban, Orbán Viktort is felhívta. Ilyeneket mondott, hogy vigyázzanak a pártjukra, arra a politikára, amit ő is képviselt