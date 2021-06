Elutasította Jakab Péter fellebbezését a Mentelmi bizottság, marad a Kövér László által kirótt 9,6 millió forint gigabírság

Jakab Péter Mentelmi bizottsághoz benyújtott fellebbezése nem kapott többséget

– erősített meg az Alfahír érdeklődésére Hargitai János, a testület KDNP-s elnöke a zárt ülést követően. Szerda reggel hallgatták meg a Jobbik elnökét a ficsúrozása miatt kirótt 9,6 milliós büntetés kapcsán, de a Mentelmi bizottság elutasította Jakab Péter érvelését, miszerint a helyezzék hatályon kívül Kövér László büntetését. Azt egyébként nem árulta el Hargitai Miklós, hogy milyen arányban szavaztak, de azt tudjuk, hogy az ellenzéki képviselők (Kocsis-Cake Olivio – Párbeszéd, valamint Szabó Sándor – MSZP) nem voltak jelen.

A KDNP-s politikus kérdésünkre annyit közölt, hogy

a Mentelmi bizottság szerint a Házszabály téves értelmezése az, hogy ki kell zárni valakit az ülésről ahhoz, hogy a legsúlyosabb büntetést lehessen kiszabni egy képviselőre.

Ez azért fontos, mert a ficsúrozás kapcsán Kövér László nem zárta ki Jakab Pétert az ülésről, „csak” a mikrofonját kapcsolta ki, így a vonatkozó törvények alapján nem lehetett volna a legsúlyosabb büntetést érvényesíteni a jobbikos politikussal szemben.

Jakab Péter a mindössze 9 perces bizottsági meghallgatást követően szintén erről beszélt az Alfahírnek.

Megerősítette, a Jobbik jogászai is megvizsgálták az ügyet, és az a párt jogi álláspontja, hogy legrosszabb esetben is csak maximum 2 havi tiszteletdíj megvonással lehetett volna sújtani a pártelnököt, mivel nem zárták ki őt az ülésről.

A Mentelmi bizottság szerint ez nem így van, ők úgy értelmezik, hogy Kövér László egy személyben dönthet arról, hogy mi az, ami szankcionálható – mondta Jakab Péter, hozzátéve, hogy az ígéretek szerint a testület kormánypárti tagjai alkotmánybírósági határozatokat fognak keresni azzal kapcsolatban, ami alátámasztja, hogy Kövér László dönthet arról, hogy mi és mennyire sérti a Ház tekintélyét.

Kövér László egy meg nem történt áprilisi figyelmeztetésre hivatkozva büntette 9,6 millióra Jakab Pétert Mivel az Országgyűlésről szóló törvényben (Ogytv. - 2012. évi XXXVI. tv.) nincsenek nevesítve azok a kifejezések, amelyek a házvezetés szerint szankcionálhatók, és mivel konkrét Etikai Kódex sincsen, amelyből egyértelműen tudható kinek mit szabad mondania az ülésteremben, így az Országházhoz fordultunk, hogy kiderüljön, miért is került 9,6 millió forintba a ficsúrozás.

A Jobbik elnöke azt is kérte, hogy szerkesszenek egy tiltott szavak jegyzékét, ami egy mankó is lehetne, kerülve a későbbi büntetéseket, de ezt is elutasított a Mentelmi bizottság. A döntés ismertté válása előtt arról beszélt újságíróknak Jakab Péter, a Jobbik elnöke, frakcióvezetője: színtisztán politikai döntés születik ügyében, hiszen fideszes képviselők semmilyen szankciót nem kaptak a "csicska", a "csürhe", a "zsúrpubi" vagy a "büdös bunkó" kifejezésért.

Politikai döntés(?)



Ezzel kapcsolatban egyébként az Alfahír is kérdéssel fordult a Miniszterelnökséghez, hogy kiderüljön, van-e olyan kormányzati cél, miszerint létrehoznak egy mindenkire vonatkozó egységes szabályozást.

Csicskák, ficsúrok és zsúrpubik árnyékában még mindig a házelnöktől függ, hogy egy ellenzéki beszélhet-e a Parlamentben "Ma Orbánt fogom kérdezni a parlamentben. Vajon Kövér elvtárs bírni fogja idegekkel, vagy újra remegni fog a bajusz? Hamarosan kiderül. Én ott leszek!" - így üzent a mai nap elé Jakab Péter, a Jobbik miniszterelnök-jelöltje, ugyanis hétfőn bent lesz az Országházban Orbán Viktor, és válaszolnia kell az ellenzéki képviselők azonnali kérdéseire.

Jellemző, hogy Jakab Péter hivatalosan nem is tud(hat) a döntésről, ugyanis a fellebbezéséről szóló szavazáson nem vehetett részt, és csak valamikor ma vagy holnap kap határozatot arról. Ugyanakkor iratbetekintésre lesz lehetősége, amivel élni is fog.

Fellebbezni tud, Kövér Lászlónál. „Ez nonszensz” – reagált erre a Jobbik elnöke. Van még arra lehetőség, hogy a strasbourgi nemzetközi bírósághoz forduljon, amivel élni is fog, de az csak 6-7 év múlva hozhat ítéletet a 9,6 milliós büntetésről.

„2022-ben a magyar nép szolgáltathat igazságot”

– tett hozzá.

Arra a felvetésünkre, hogy most látványosan sietett az Országház gépezete, így még a nyári szünet előtt érvénybe kerülhet a büntetés (alig több mint két hét telt el a ficsúrozás óta), azt válaszolta, hogy

„bárcsak az egészségügyben is ilyen gyors lehetne időpontot kapni egy kivizsgálásra”.

Ez a kivizsgálás hamarabb megtörtént, és azt gondolom, a vége egy kicsit fájóbb lesz, mint egy egyszerű megfázás – mondta.

Úgy látja, hogy Kövér László hivatala azon van, hogy a lehető legtöbb büntetést tudja kiszabni az ellenzéki politikusokra a ciklus végégig. „De nem tudnak elhallgattatni, nem azért küldtek az emberek az Országházba, hogy verseket olvasgassak fel, hanem hogy harcoljak meg az ő igazukért, kerül, amibe kerül. Eljön az idő, hogy a tolvajok fognak fizetni” – fogalmazott.