Orbán: engem is megrángatott a járvány! – A kormányfő 2 évre szüneteltetné a migrációt, az egész világon

Orbán Viktor e heti rádiós kinyilatkoztatásában megint a hazai belpolitika felett álló intézményként pozícionálta magát, ebben a folyamatban odáig jutott, hogy arra tett javaslatot: két évre leállítaná a migrációt (nemcsak az illegális bevándorlást, hanem minden mozgást) mindenhol. Erről is fog szólni az újabb konzultáció. Mert, hogy az is lesz.

„Ilyen még nem volt!”

– így vezette fel Nagy Katalin, a Kossuth rádió reggeli műsorsávjának háziasszonya az első úgynevezett kérdését a miniszterelnök irányába, amely egyébként a tervezett szja-visszatérítéssel kapcsolatos. Orbán Viktor új információkat nem közölt, de „szellemes, igazságos, újszerű gondolatnak” nevezte az ötletet, amiről szerinte lesz még politikai vita, hiszen magyarok vagyunk. A konzultációra azért lesz szükség, mert el akarja nyerni az állampolgárok támogatását (ezt azért is húzta alá, mert a kérdező is meglepődött, hogy minek konzultálni egy „ennyire jó ötletről).

Orbán Viktor szerint fontos, hogy legyen egy egységes koordinátarendszer, amiben meghatározhatjuk mi a jó, mi a rossz, mi a hasznos és a haszontalan. Ehhez hozzáfűzte, hogy szerinte sem a magyar, sem az európai, sem pedig a világgazdaság nem lesz olyan, mint amilyen a járvány előtt volt. Alkalmazkodnunk kell – mondta. Fel kell készülnünk arra, hogy ez nem az egyetlen járvány, a járványok és a népvándorlások korát éljük – fogalmazott Orbán Viktor, ezért az újabb nemzeti konzultációban lesznek járványügyi, migrációs és gazdasági kérdések.

Migránsok hada

Nagy volt az egyetértés a stúdióban, hogy a jó idő (értsd: nyári meleg) miatt jönnek a migránsok is.

„Migránshadak dörömbölnek Európa minden ajtaján”

– sóhajtott fel a miniszterelnök, és ezek a migránsok minden ajtón, szárazföldin és vízin is jönnek. Tavaly ilyenkor 10 ezer körül volt az illegális határátlépési kísérletek száma, idén már 38 ezernél járunk, és hol van még az év vége – tette hozzá. A Orbán szerint a tévénézők (értsd: köztévé) is látják, mennyien jönnek a vízi útvonalon. Ha lemegy a járványügyi kérdés, visszajön a migrációs – magyarázta.

De aki megijedt volna, annak Orbán Viktor megoldással is szolgált: nemcsak az illegális migrációt kell megállítani, két évig semmilyen migrációt nem engedhetünk.

Orbán Viktor szerint még az istencsapásokat elszenvedő menekültek esetében is átmeneti megoldás lehet, hogy elhagyják a szülőföldjüket. Az Európai Uniónak is inkább a városok újjáépítésében kellene gondolkodnia, vagy épp a vízgazdálkodás kiépítésén (ez egyébként egy működő magyar biznisz – a szerk.). Ettől még nem vagyunk kőszívűek – ezzel tudjuk összefoglalni az orbáni gondolatkört.

A miniszterelnök a magyarországi helyzettel kapcsolatban közölte, „a vállalkozók világában valóban van most valami” – újabb hitelkonstrukciók lesznek elérhetőek, és továbbra is várja a Parragh László vezette Iparkamara javaslatait.

Azért nem minden magyar korrekt

Röviden kitértek a második oltást fel nem vevő 137 ezer személyre is, akikkel kapcsolatban azért azt megállapította, hogy úgy tűnik, még sincs minden magyarban felelősségérzet. Mindenesetre le fogják őket húzni a „biztonságos, beoltott emberek listájáról”.

A 16 óra munka megeszi az embert. Még Orbánt is

Igazi tételmondatokkal szolgált a rendkívüli 10 napos szabadságokkal kapcsolatban is, egyben megmagyarázva, hogy miért is éljenek a pihenés lehetőségével azok, akik részt vettek a védekezésben.

(Minden egészségügyi és rendvédelmi dolgozónak mi is köszönjük! - a szerk.),

És hogy miért fáradtak el az emberek:

„Nemcsak azokat viseli meg a válság, akiknek valamilyen közvetlen agyagi nehézségük akadt a beszűkülő gazdasági lehetőségek miatt, bezárt az étterem, a szálloda, stb., hanem azokat is, akik nem vesztették el az állásukat, sőt még azokat is megrángatta a válság, akik többet is kerestek, mint a válság előtt. Na, de a meló, a munka, amit el kellett végezni, az sokkal több volt, sokkal nehezebb, és veszélyes körülmények között, mindannyiunk számára. Én is 16 óráztam, tehát... az én fizetésem nem változott, sőt, inkább talán valamit emelkedett. Na, de engem is megrángatott, mert 16 órázni, az azért eszi az embert. És szerintem sokan vagyunk az országban, akik részt vettek a védekezésben, hogy se vasárnap, se hétvége, hanem oda kellett állni, különösen, amikor a járvány fölfelé ment”

– mesélte a fáradt miniszterelnök. Emlékezetes, legutóbb magát a bérből és fizetésből élők közé is besorolta.

Említésre méltó még, hogy szerinte a 200 ezer forintos minimálbér lehet az a határ, ami el is érhető, és aminek a terheit a hazai kkv-k is elbírják, igaz, úgy tapasztalta, hogy a minimálbér-emelés önmagában nem jelent politikai tőkét, azután is lehet választást bukni, ő is így járt 2002-ben.

Állva meghalni

Az interjú végére kapott magaslabdát is, természetesen a térdepelős/foci-Eb témában. Először is kiemelte, amíg Münchenben szintén van egy nagy aréna, ott korlátozások vannak, nálunk meg, ugye, nem. Másrészt a magyarok abban is különböznek, hogy nem voltunk gyarmat- és rabszolgatartó ország, ugyanakkor szurkolunk annak, hogy ezt a morális terhet elviseljék az érintett nyugati országok.

„Sportpályán letérdelni azért is probléma a magyaroknak, nemcsak nekünk, hanem minden közép-európai országnak, mert itt büszke népek vannak, és a nemzeti mezt viselő játékostól mi nem azt várjuk, hogy megadja magát, hanem azt, hogy menjen ki és harcoljon, ha tud, győzzön, és ha nem tud, ha úgy hozza a helyzet, akkor ezzel is szembe kell nézni, akkor állva haljon meg. Nem térdelhet le! Állva kell meghalnia! Azért képviseli ő a nemzetet, mert ő az, aki erre képes, mert különb, mint mi. Nem kérhetjük tőle, hogy viselkedjen gyengébben, mit ahogy mi magunk viselkednénk”

– fogalmazott.