Férfi és apa a családban (x)

A világ folyton változik. Nincs ez másképp a családokkal sem. A múltban más szerepeket tölthettek be a férfiak és megint más szerepeket a nők, napjainkhoz képest és egymáshoz képest is. S ez a különbség igaz volt a családban és az életben betöltött szerepeikre is.

Attól kezdve, hogy a férfiak egyre kevésbé töltötték be a kizárólagos családfenntartó és családfő szerepét, a férj és feleség egyre inkább egyenrangú felekké váltak a házasságban, s ez a családon belül betöltött szerepeikben is testet öltött.

Az apa is fontos!

Ezekkel a változásokkal párhuzamosan a tudomány is felfigyelt az apák jelentőségére a családban. A legizgalmasabb pszichológiai témák közé tartozik ennek vizsgálata.

A korai kötődési vizsgálatok elsősorban a korai gyermekévekre helyezték a hangsúlyt, és az anyák szerepével foglalkoztak, mivel ők voltak az elsődleges kötődési személyek és ők végezték a gondozással járó feladatokat. Mára azonban változott a szemlélet, s az apák szerepét éppoly jelentősnek tudjuk a gyermek életében, mint az anyáét.

Az apa hiánya komoly elakadásokat is okozhat a gyermek számára, akár fiú, akár lány. Szerencsére más férfiminta is pótolhatja a hiányt, ha az apa valamiért nincs jelen a családban.

A gyermek első életévei

Az apáknak mára jelentős szerepe van már a várandósság során, nem beszélve a szülés és születés során betöltött támogató szerepéről vagy arról, hogy ha az anya nem kaphatja meg azonnal az újszülöttet, úgy az apa biztosíthatja számára a bőr-bőr kontaktust, amely rendkívül jelentős pozitív hatásokkal jár elsősorban a baba, érzelmileg pedig az apa számára is.

A baba születését követő első években az anya és a gyermek között szimbiotikus kapcsolat alakul ki, amely teljesen természetes és szükséges. Ugyanakkor problémát jelent, ha az anya-gyermek kettősből teljesen kiszorulva érzi magát az apa.

Amennyiben ez történik, gyakori az érzelmi távolodás a gyermektől és a feleségtől egyaránt, noha mindkettő rendkívül hátrányos következményekkel jár együtt. Szerencsés esetben az apa számára a gyermek első életévében is fontos szerep jut, s ez lehetővé teszi, hogy minőségi, szoros kapcsolat épülhessen a csecsemő és apja között is. Erre épülve tud támogatóan segíteni később az apa a gyermeknek, hogy felfedezhesse a világot, s hogy a biztonságos bázisról a pici merje megélni a felfedezés örömét, amely segíti a gyermek fejlődését és a biztonságos kötődést.

Az apa szerepe óvodás- és iskoláskorban

A szocializáció és a társadalmi normák tanulása idején, az óvodás évek alatt az apa szerepe rendkívül jelentős, hiszen férfiként a szabályok és az autoritás megtestesítője egyben. Más játékokat játszik a kicsivel, mint az édesanyja, és más dolgokat képes átadni és megtanítani neki. Ez azt jelenti, hogy mindkettejüknek nagyon fontos szerepe van a gyermek életében.

Később az apa fontos szerepet tölt be a nemi identitás és érés idején: a fiúknak mintát mutat, a lányok apjuk által a másik nem szerepeit ismerik meg. A párkapcsolattal pedig a szülők együtt párkapcsolati mintát is nyújtanak gyermekük számára.