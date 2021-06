Mérő László a pedofiltörvényről: "Orbán aljas és cinikus játszmájának egy újabb eleme"

Ez a törvény egyáltalán nem a melegekről szól, hanem Orbán aljas és cinikus játszmájának egy újabb eleme. Aki ennek kapcsán az emberi jogokról meg kirekesztésről beszél most, az akaratlanul is Orbán kottájából játszik!

– osztotta meg a Facebookon véleményét Dr. Mérő László matematikus, publicista a Parlamentben kedden elfogadott pedofilellenes törvényről, amit a Jobbik frakciója is megszavazott.

Mérő az MSZP, a DK és a Párbeszéd által homofóbnak tartott törvény megszavazása kapcsán úgy látja, hogy ezen pártok elkötelezett szavazói, a "Balik" azt kéri számon a Jobbiktól, hogy miért nem Balik. A professzor ugyanakkor két dolgot állít:

másrészt szerinte a Baliktól (és amúgy tőle is) nagyon különböző gondolkodású embereknek a Jobbik az a része, akikkel még épp szót lehet érteni.

– tette hozzá, leszögezve azt is, szerinte nagyon is szükség van arra, hogy szót értsünk egymással. Érvelését folytatva kiemelte:

Nemcsak azért, mert különben marad az Orbán, hanem azért is, mert mihelyt kicsit is megpróbálsz velük szót érteni, kiderül, hogy a lóf*szt nácik ők, csak másmilyenek. Ugyanannyira nem nácik, mint amennyire a balikosok nem komcsik – de erről meg a jobbikosokat kell valakinek meggyőznie, és az biztosan nem én leszek. Szerencsére úgy tűnik nekem, ezt meg megteszi Jakab Péter, köszönöm is neki