Mészáros Lőrinc nemsokára már a biztonságpiacon is megkerülhetetlen lesz

Miután a NER-ben sokáig igen jól fekvő legendás/hírhedt Tóth Csaba (a TCS, nem a zuglói szoci - a szerk) eltűnt a színről (vö.: egyszer csak a nyakába varrtak egy 800 milliós áfacsalást), úgy tűnik, egy Mészáros Lőrinc-érdekeltség fogja betölteni az utána marad űrt.

Az Átlátszó értesülése szerint a biztonsági szektor környékén az a hír járja, hogy Tóthék üresen maradt helyére a Mészáros Lőrinc több érdekeltségét is védő Eurovéd Security Zrt. apellál. Az portál arról ír, hogy az Eurovéd feltűnése már csak azért is pikáns volna, mert a cégről a biztonsági piacon az a hír terjedt el, hogy különösen jó adóhatósági kapcsolatokkal rendelkezik –, amelyekből rossz nyelvek szerint az Eurovéd piaci előnyt is kovácsol.

A felcsúti illetőségű Talics Norbert tulajdonában álló, 2014-ben alapított vállalkozás a kezdetektől jellemzően Mészáros-érdekeltségek védelmével foglalkozik, ők látják el például a Puskás Akadémia meccseinek biztosítását is. Az Eurovéd nemrégiben azzal került be a hírekbe, hogy az ő embereik védelmezik azt a budai villát is, Mészáros Lőrinc és az új leendő felesége, Várkonyi Andrea fog beköltözni.

De nemcsak az Eurovéd nyomulna a piacon, hanem Mészáros Lőrinc egy mamutcégének, a Talentis Group Zrt.-nek is van egy új magánbiztonsági leánycége. A Talentis Protect kerek egymilliárd forintos, hosszútávú kölcsönt kapott az építkezésre. Az Átlátszó cikke szerint a Mészáros-család és -birodalom védelmére létrehozott – Talentis Protect és az Eurovéd között szoros kapcsolat áll fenn. Ebből annyi egészen biztos, hogy a Puskás Akadémia meccseit is biztosító társulat a Talentis Group egyes érdekeltségeinek védelmét is adja.

Az Eurovéd annyit ismert el, hogy bár folynak a tárgyalások felcsúti Akadémiával, azonban ők nem pályáztak Tóth Csabáék helyére.