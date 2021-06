Rogán V. kerületi embere lesz az új földesúr Rogánné falujában

Dédestapolcsányban az utóbbi hónapokban fokozódó érdeklődést mutatnak a helyi ingatlanok iránt az V. kerületben működő menő vállalkozók

- írta a Magyar Narancs.

A hetilap szerint Rogán Antal új feleségének, Rogán Barbarának a falujában lévő, a Serényi grófok eklektikus stílusban épült 5 ezer négyzetméter alapterületű kastélyát vette meg májusban a hozzá tartozó 5 hektáros parkkal a Dunai Fedélzet Zrt. A faluban az adásvételnek korábban azzal ment híre, hogy a kastély új gazdája maga Rogán Antal, akinek új felesége, Rogán Barbara Dédestapolcsányba való.

A vevő azonban nem a miniszterelnök kabinetfőnöke, hanem egy olyan üzletember, aki mindössze félmilliárd forintért jutott önkormányzati ingatlanokhoz átlagosan 30 százalékos árengedménnyel azokban az években, amikor Rogán Antal volt az V. kerület polgármestere. A Dunai Fedélzet Zrt. mögött Fintha-Nagy Ádám áll, közölte kérdésünkre a cég ügyvezetője, ami meglepetést nem okozott, ugyanis a Dunai Fedélzet Zrt.-t ugyanabban a lakásba jegyezték be, mint Fintha-Nagy ingatlanos cégét, amely több belvárosi önkormányzati ingatlannal gazdagodott.

A lap szerint ahhoz, hogy a dédestapolcsányi kastély Fintha-Nagy Ádámhoz kerüljön, elévülhetetlen érdemet szerzett a Le Roy. Co. Kft., amely az V. kerületben, a Bazilika környékén működtet éttermet. A Le Roy Kft. 2019 augusztusától 2020. decemberig tartotta a kezét a kastélyon úgy, hogy arra vételi jogot szerzett, amivel nem élt, ennek köszönhetően azonban más addig nem tudta megvásárolni. A fordulat idén májusban következett be: ekkorra a vendéglátós cég lemondott szándékáról, átengedve a kastélyt Fintha-Nagy Ádám cégének. Ennek okáról kérdeztük a Le Roy társtulajdonos ügyvezetőjét, Sztanó Tamást, de nem reagált megkeresésre.

Sztanó azonban nem lépett le a színről a kastély eladása után, ugyanis ez nem volt szándéka. Egy héttel az előtt, hogy a földhivatalba beérkezett Fintha-Nagy cégének a kastély tulajdonjogi változás bejegyzési kérelme, 12 földterületet vásárolt Dédestapolcsányban az épület körül:

- 4 millió forintért 1,3 hektárnyi 4. osztályú erdő besorolású termőföldet,

- 3 millió forintért 10 ezer négyzetméter legelőt,

- 800 ezer forintért 2860 négyzetméter szántót,

- 3,4 millió forintért 1,4 hektár szántót,

- 1,6 millió forintért 5500 négyeztméter szántót,

- 140 ezer forintért 468 négyzetméter szántót,

- 35 ezer forintért 118 négyzetméter legelőt,

- 20 ezer forintért 96 négyzetméter legelőt,

- 70 ezer forintért 257 négyzetméter legelőt,

- 98 ezer forintért 327 négyzetméter legelőt,

- 509 ezer forintért 1700 négyzetméter legelőt,

- 56 ezer forintért 186 négyzetméter legelőt.

Ezt követően, a cikk megjelenése után, június 2-án egy másik magánszemélytől további 9993 négyzetméter alapterületű, I. osztályú legelő besorolású termőföldet vett még.

Így 17 millió forintból 5,8 hektár föld gazdája lett Dédestapolcsányban a kastély vonzásában.

Bár Sztanó 34 jelenlegi, illetve korábbi gazdasági vállalkozást jelentő portfoliója a vendéglátásra fókuszál, ez azonban nem jelenti azt, hogy idegenkedne más iparágakban is szerepet vállalni, hasonlóan a mezőgazdasághoz. Nyolc évvel ezelőtt például, 2013 nyarán Belénessy Csabával szállt be egy évre a már felszámolás alatt álló C. E. T. Productions Kft.-be. Belénessy a Fidesz-kormány elismert, kipróbált közmédiás guruja, tavaly nyáron az Magyar Távirati Iroda éléről igazolt át Mészáros Lőrinc céggyűjteményébe tartozó Mediaworks tartalomfejlesztési igazgatói székébe.

Sztanó Dédestapolcsányban vásárolt földjeinek van egy összekötő eleme: mind a Serényi-kastélyhoz kapcsolódnak. Az adásvételi szerződésekben a vevőről szóló részben külön pontban hívták fel a figyelmet a vételár megállapításának e rendkívüli körülményére. Arra, hogy Sztanó egy gazdasági társaság résztulajdonosaként (a Le Roy. Co. Kft. révén) vételi joggal rendelkezik a kastélyra.

A szerződésben a dédesi földek begyűjtését magyarázó bekezdésnek több lényeges vonatkozása van. A földvásárlási sorozat és a kastély megszerzése összetartozó, egymást erősítő elhatározott koncepció volt a vevők részéről, akik a történeti birtoktest visszaállításában együttműködtek. A fent idézett, ügyvéd által ellenjegyzett dokumentum állítása ezzel kétségbe is vonja a Dunai Fedélzet képviselője lapunknak adott tájékoztatásának azt a részét, miszerint még nem tudják, mi lesz a kastély jövőbeni funkciója. A földvásárlói szerződések arra utalnak, hogy új földesúr költözhet a dédestapolcsányi kastélyba, aki a „a komplex mezőgazdasági egységet” létrehozza.

A kastély és a földek megvételének dátumaira is érdemes egy pillantást vetni. Sztanó a 2021. június 6-án aláírt 9993 négyzetméternyi földet megvásárló adásvételi szerződésében hivatkozik a kastélyra vonatkozó, rendelkezésére álló vételi jogra. Akkor, amikor ez már nem állt fent: a földhivatali nyilvántartás szerint ugyanis 2020. május 1-ig volt érvényben, véglegesen 2020 decemberében törölték.

Vagyis a földszerződés aláírásakor olyan vételi jogra hivatkozott, aminek a határideje egy éve lejárt. Ugyanez a helyzet a másik két korábbi szerződéssel, amelyeket 2021. május 6-án írtak alá. Sőt, mivel 2021. május 13-án a földhivatal már befogadta a kastély tulajdonjogára vonatkozó bejegyzési kérelmet, a június 2-i földvásárláskor nem csak a vételi jog nem létezett, de már a kastély is elkelt, másé lett. A kastély és a hozzá tartozó földesuradalom visszaállítására vonatkozó szándék és folyamat felépítettségét jelzi az tény is, hogy Sztanó földművesi státuszát 2019. augusztus 7-én vette nyilvántartásba a szentendrei járási földhivatal.

Ez volt az első lépés, amire mindenképpen szükség volt, ahhoz, hogy Sztanó földtulajdonos lehessen. Második lépésben, bő három hét elteltével a Le Roy Kft. megszerezte a kastélyra vonatkozó vételi jogot. Harmadik lépésben Sztanó Le Roy Kft.-je elállt vételi szándékától, kvázi átengedve a kastélyt Fintha-Nagy Ádámnak, majd következő lépésben hozzálátott körbevásárolni a földeket.

Ezzel a restaurációs szándék beteljesedhet; Dédestapolcsányban, Rogán Antal feleségének falujában sikerül újrateremteni a földesurak világát

- írja kommentárjában a Magyar Narancs.