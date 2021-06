Von der Leyen: „Ez a magyar törvény szégyen” - Jöhet az újabb eljárás hazánk ellen a pedofilellenes törvény miatt?

Orbán Viktornak csak sikerült elérnie, hogy megint róla szóljon az európai politika. Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen ugyanis élesen bírálta a pedofilellenes törvényt, annak homoszexualitást értintő módosítása miatt. Szerinte

"ez a magyar törvény szégyen”.

Von der Leyen azt is kifejtette, hogy az Európai Bizottság levelet küld a magyar kormánynak, amelyben figyelmezteti őket, hogy a törvény nyílt megkülönböztetést alkalmaz a szexuális irányultság alapján, és ellentétes az alapvető uniós értékekkel, az emberi méltósággal, az egyenlőséggel és az emberi jogokkal.

A Die Welt szerint burkoltan kötelezettszegési eljárással fenyegette meg hazánkat a Bizottság elnöke.

Közben egész Németországot lázba hozta a magyar válogatott vendégjátéka.

Az Index összeállítása szerint a müncheni rendőrség és tűzoltóság közösségimédia-oldala is szivárványszínben pompázik az elutasítás óta, a Deutsche Bahn vasúttársaság pedig színesre festett néhány szerelvényt, némelyikre színes szívek is kerültek, a Pro7 csatorna logója pedig szintén szivárványos árnyalatú lett. Sőt, több nem Eb-rendező német város is jelezte, a stadionjuk szivárványszínű lesz a magyarok meccse alatt.

Orbán: „a szivárványszín Budapesten is magától értetődő módon hozzátartozik az utcaképhez" A gyermekek felvilágosítása mindenképp a szülőre tartozik, a pedofília elleni küzdelem viszont az állam feladata - mondta Orbán Viktor miniszterelnök szerdán a dpa német hírügynökségnek. Az MTI tudósítása szerint a kormányfő kiemelte, hogy az állam kötelessége biztosítani a gyermekek testi épségének és mentális egészségének különleges védelmét.

Egyébként a portál Havasi Bertalantól, a miniszterelnök sajtófőnökétől az alábbi választ kapta azzal kapcsolatban, hogy akkor Orbán Viktor hol és mikor nézi a Németország-Magyarország csoportmeccset (merthogy nem megy Münchenbe):

"Orbán Viktor magánprogramjairól, ahogyan korábban, ezután sem adunk tájékoztatást a szerkesztőségeknek".

Mindenesetre kiderült, Orbán Viktornak a müncheni kirándulása magánprogramnak minősült volna.