Bencze János: "Ennek az országnak a jövője a családi vállalkozásokban van!"

"Olyan jelölteket indítunk az előválasztáson, akik helyben már bizonyítottak és akik kellően integratívak ahhoz, hogy ne csak az elkötelezett ellenzéki szavazókat tudják megszólítani, de a bizonytalanokat is" - Jakab Péter, a Jobbik elnöke, miniszterelnök-jelöltje nyilatkozta ezt pártja jelöltjeivel kapcsolatban.

Interjúsorozatunkban bemutatjuk a Jobbik színeiben az előválasztáson induló politikusokat, és terveiket.

A Jobbik Bencze Jánost indítja az előválasztáson Tolna megye 3-as számú választókörzetében. A politikus dolga nem egyszerű, hiszen a választókörzetben egyszerre kell megoldást találni Paks 2-re, illetve a térségben élő gazdálkodók mindennapi gondjaira. A civilben méhészként dolgozó jelölttel beszélgettünk erről is. Interjú.

Mi a legfontosabb üzenete az előválasztások előtt a választókörzetében élő választók számára? Miért fontos részt venni az előválasztáson?

A Fidesz által létrehozott, korrupcióra épülő rendszert csak együtt lehet leváltani. Meg kell tanulnunk együttműködni, hiszen a rossz úthálózattól kezdve, a lepusztuló egészségügy, az alacsony bérek, és az ár drágulás pártszimpátiától függetlenül mindenkit érint. Nincsenek bal vagy jobboldali kátyúk, a súlyosbodó egészségügyi helyzet mindenkit elér, és legyen az ember akár baloldali, akár jobboldali szavazó, a boltban ugyan úgy otthagyunk több 10 ezer forintot már akkor, ha csak alapvető élelmiszereket szeretnénk vásárolni.

És akkor a leszakadó béreket, az elvándorlást nem is említettem. Ezek a súlyos problémák évek óta jelen vannak mindannyiunk életében, ám most végre valós esély kínálkozik, hogy változtassunk a saját és az országunk sorsán.

Az emberek most kiválaszthatják azt a jelöltet, aki szerintük a legjobban tudja őket képviselni. Az előválasztáson tisztességes versengés során dől el a választók kit szeretnének látni a harc élén, ki legyen az az egy, aki szemtől szemben, egy az egy ellen száll síkra a Fidesz jelöltjével. Ám ez nem azt jelenti, hogy egyedül lesz, sőt! Minden ellenzéki párt és szavazó ott lesz. Én is ott leszek, és azt az embert fogom támogatni, akire a választópolgárok ősszel rámutatnak, de természetesen nagyon remélem, hogy én leszek az, akinek bizalmat szavaznak majd.

Hogyan mutatná be a választókerületét, Tolna megye 3-mat?

Ez a választókerület két teljesen más, eltérő adottságú és világképű választókerületből lett összetákolva. Ez is az egyik, a Fidesz korábbi trükkjei közül, amivel saját maga felé billentette a választási mérleget. A körzet keleti oldala Pakshoz tartozik, itt látszik valamelyest az atomerőmű pozitív hatása akár gazdaságilag, akár infrastrukturálisan.

Mit tapasztal a nyugati oldalon?

A körzet nyugati része felé tartva egyre szembe tűnőbb a településről településre rosszabbodó gazdasági helyzet. A lepusztult úthálózat, a lakosság egyre inkább leszakadó életszínvonala. A bérek és a munkalehetőségek nem hogy Budapesthez, de a körzet nyugati oldalához képest is alacsony színvonala.

A térség keleti oldaláról az itt élő honfitársaink kénytelenek 60, de akár 100 km-re is eljárni dolgozni, hogy ételt tudjanak tenni a családjuk asztalára, pedig én azt gondolom, minden magyar embernek joga van hozzá, hogy a szülőföldjén, a lakóhelyén jusson tisztességes álláshoz, normális fizetéshez.

Jogunk van hozzá, hogy stabil, biztos jövőképet nyújthassunk a családunknak!

Fotó: Béli Balázs/Alfahír

Mit tart a legfontosabb feladatának, kihívásának?

Azt gondolom ennyi év urizáló, pökhendi és korrupt kormányzás után itt volna az ideje, hogy a Parlamentben ülő képviselők elsődlegesen végre a körzetükkel foglalkozzanak és nem pedig a saját zsebük megtömésével vagy a haverok kistafírungozásával. Az itt élő emberek valódi igényeit megismerve, azoknak megfelelő beruházásokat, fejlesztéseket társítva, a lehetséges összes szinten velük együttműködve kell segíteni ezt a térséget.

Nem térkövekre meg betonra van itt szükség, hanem többek közt arra, hogy elsőnek a választókerület keleti részét felzárkóztassuk a nyugatihoz, majd az egész kerületet felzárkóztassuk Budapesthez és a nyugathoz. Legyen szó akár munkahelyekről, bérezésről, az egészségügyről, a szociális ellátórendszerről vagy éppen a mostanra unalomig emlegetett úthálózatról. Ez mind-mind elengedhetetlen ahhoz, hogy ez a vidék újra virágzó és élhető legyen minden helybéli számára.

Mi a helyzet Paks2-vel?

Paks2 az egyik legnagyobb beruházás, fejlesztés ebben a választókerületben.

Nem vagyok az atomipar szakértője, de én úgy gondolom az kell legyen mindannyiunk célja, hogy a bővítés úgy valósuljon meg, hogy a választókerületben a lehető legtöbb pozitív hatást fejtse ki.Ez kell legyen az elsődleges szempont, és nem pedig a titkosított orosz hitel vagy az ügyben rejlő politikai potenciál.

Miért? Mert politikával a Tolna megyei emberek nem laknak jól!

A koronavírus-járvánnyal kapcsolatos kormányzati politika nemcsak az egészségügyet és a gazdaságot, de az önkormányzatokat is megterhelte. Az Ön választókerületében milyen tapasztalatai vannak az egészségügyi intézmények működésével, a vállalkozások támogatásával és az önkormányzatok ellehetetlenítésével kapcsolatban?

Az egészségügyi intézmények csak az ott dolgozók szakmai tudásának, lelkiismeretességénék és hivatásszeretetének köszönhetően maradtak működőképesek. Bár meghallgattuk számtalanszor, hogy az egészségügy „meg sem rendült”, az igazság az, hogy a huszonnegyedik órában vagyunk. A jelenlegi magyar egészségügyi rendszer még egy, a koronavírushoz hasonló traumát, megterhelést nem fog kibírni.

Itt volna az ideje, hogy a kormány ne stadionépítéseket és motorversenypálya építéseket nyilvánítson stratégiailag kiemelt ügynek, beruházásnak, hanem az egészségügy modern, 21. századivá fejlesztését. Korszerűsítéssel, béremeléssel, létszámnöveléssel.

Meg kell becsülni az egészségügyi dolgozókat, nem csak erkölcsileg, hanem anyagilag is!

A járványhelyzet kapcsán meghozott kormányzati elvonások ellehetetlenítették az önkormányzatokat, lényegében kivéreztették őket. Ebben a kilátástalan helyzetben segítség helyett megszorításokat kaptak, s most is, nap mint nap arra törekszik a kormány, hogy a helyhatóságok maradék önrendelkezését is elvegyék. Pedig Budapestről nem lehet jól látni ezen a vidéken. Budapestről, a Karmelita nyugalmából nem látják a döntéshozók, mi zajlik itt, a végeken.

Az önkormányzatok érdekérvényesítő képességének helyreállítása, a valódi önkormányzatiság megteremtése tehát valójában létszükséglete minden közösségnek, legyen szó akár falvakról, akár városokról.

Mint vállalkozó, hogyan értékelné a kormányzati segítségnyújtást?

A kis- és középvállalkozások esetében valódi segítség helyett nagyrészt inkább csak propaganda érkezett a kormánytól. A jól mutató statisztikák és a szépen megfogalmazott jelentések mögött sajnos a rideg valóság az, hogy több ezer vállalkozó honfitársunk ment tönkre az elmúlt hónapokban, és most családjukkal együtt kerültek utcára. És mit tesz a kormány? Semmit sem.

Hol van már a régi szlogen, miszerint „senkit nem hagyunk az út szélén”? Most már csak a haverok számítanak. Mészáros Lőrinc milliárdokat kapott az államtól, hogy felújítsa a szállodáit, közben egy falusi kocsma, vagy kisvendéglő tulajdonosa elvesztette mindenét. Pedig ennek az országnak a jövője a családi vállalkozásokban van!

A multik és a strómanok közpénzzel kitömése helyett a kormányzati támogatásokat a kis- és középvállalkozásoknak kellene adnia. A mindenkori magyar kormány legnagyobb stratégiai partnerei a családi vállalkozások kell, hogy legyenek. Ebben van a jövőnk. A magyar családokban.

Fotó: Béli Balázs/Alfahír

Ön szerint 2022-ben, a kormányváltás után mi lesz a legfontosabb feladata a kormányváltó erőknek, és Ön milyen feladatban vállalna szerepet?

Vissza kell vezetnünk Magyarországot arra az útra, amiért ’90-ben megpróbáltunk rendszert váltani.

Véghez kell vinni a valódi rendszerváltást és kíméletlenül fel kell számolni az ország lelkét mérgező, megbetegítő korrupt és hazug rendszert, de természetes ügyelve arra, hogy megtartsuk a jó és hasznos dolgokat is!

2022 tavasza után én azt gondolom az egyik legnagyobb, de legszebb kihívás az a vidékfejlesztés és a mezőgazdaság kérdése lesz. Véleményem szerint szükség van egy átfogó agrár-méhészeti komplex program mellyel megtudjuk alapozni a vidéki Magyarország, a vidéki családok és gazdaságok biztos jövőjét, ezzel stabil fejlődő pályára állítva az egész országot, nemzetet. Hiszem, hogy ebben van a jövő és épp ezért a munkában részt venni sem félek.