Szabó Ervin: a dél-békési, aki ismeri is az itt élőket

Mivel Orosházán született, helyben nőtt fel, jól ismeri a dél-békési embereket Szabó Ervin, a Jobbik országgyűlési képviselőjelöltje. A jogász végzettségű politikussal a megkerülhetetlen Simonka-ügy mellett szociális érzékenységét megalapozó hitéről, a térség előtt álló kihívásokról, valamint az azokra szánt válaszokról is beszélgettünk.

Előválasztásra készülnek Békés megye 4. választókerületében, ahol Simonka György a térség fideszes képviselője. Hányan mérettetik meg magukat az ellenzéki előválasztáson?

Eddig három jelöltről tudunk, az MSZP és a Párbeszéd egy párton kívüli jelöltet támogat, a Momentum támogatásával egy hölgy indul. Rajtuk kívül még én állok a rajtvonalhoz.

Önt ki támogatja?

Természetesen a Jobbik, mellettük még a Demokratikus Koalíció, a Lehet Más a Politika, valamint a Márki-Zay Péter-féle Mindenki Magyarországa Mozgalom.

Ön miben különbözik a többi ellenzéki jelölttől?

Úgy érzem, 2018-ban már bizonyítottam, hiszen néhány százalékon, alig több mint ezer szavazaton múlt, hogy Simonka György helyett engem válasszanak a dél-békésiek, ennyi választott el minket attól, hogy a térségnek tisztességes képviselete és képviselője legyen. Ami még fontos különbség, hogy én Orosházán születtem, Dél-Békésben nőttem fel, ezer szállal kötődöm valamennyi környező településhez, s épp ezért jól ismerem az itt élőket.

Ezer szállal kötődik Dél-Békéshez Béli Balázs / Alfahír

Politikusként is megmaradt a kapcsolata az utca emberével?

Rengeteg megkeresést kapok, és az a tapasztalatom, hogy nagyon sok ember bizalmát élvezem, így az én ismertségem, elfogadottságom is jóval nagyobb, mint a többieké. Ezek a megkeresések nemcsak politikai kérések, hanem számtalan más segélykérés is, amiben igyekszem lehetőségeimhez mérten segíteni. Ezeknek sosem én írom a forgatókönyvét, hanem valahogy a Jóisten vezet, és én azokra a helyekre megyek.

Ezek szerint Ön gyakorló hívő ember?

Igen, katolikusként istenfélő ember vagyok, és igyekszem is úgy élni, hogy a legjobb barátságban Istennel legyek. Vallom, hogy

a túlvilágra semmit nem viszünk magunkkal, csak azt, amit adtunk másoknak.

Simonka ügye hitelteleníti a parlamentet

2018-ban Simonka György egy paraszthajszállal győzött. Mi történt azóta Orosháza térségében?

Mint az azt megelőző ciklusban, úgy az elmúlt bő három évben sem tett semmit az itt élőkért Simonka. Azt lehet tapasztalni, hogy most már nem is akar semmit tenni, most már inkább a saját dolgaival, a saját büntetőügyével, az idézőjeles „életben maradásával” van elfoglalva, nem azzal, hogy az itt élőknek jobb legyen.

A fideszes képviselő épp a közelmúltban adott interjút: biztos ártatlanságában, eljárási hibákra hivatkozik, illetve szerinte gyengül a vád. Jogászként hogy látja az ügyeit?

Itt már az elgondolkodtató és aggályos, hogy bárki más, akit ilyen váddal illetnének Magyarországon, az biztos, hogy nem szabadlábon védekezne. Erre még az is ráerősít, hogy nemcsak az alapcselekmény, hanem később olyan ügyek miatt is eljárás alá lett vonva (a mentelmi joga pedig felfüggesztve), amik pont azt a célt szolgálnák, ami miatt az előzetes fogvatartást a jogalkotó megalkotta. A vádirat szerint odament, és megpróbálta megkenni a felszámolót, ami azért elég bizarr dolog, ez épp az eljárás megnehezítése, a tanúk befolyásolása, a letartóztatás pont ezt igyekszik kiküszöbölni. Összességében: jogászként azt mondom,

példátlan az, ahogy Simonka György ügyét kezeli a magyar bíróság.

Elég nagy szégyen, hogy a magyar törvényhozásban egy ilyen, rendkívül súlyos köztörvényes bűncselekményekkel vádolt személy országgyűlési képviselő lehet, és döntéseket hozhat, jogszabályokat alkothat. Ezzel

úgy érzik az emberek, hogy elhiteltelenítik az egész parlamentet,

a meghozott jogszabályt is, és igen aggályos, hogy hogyan várhatjuk el azok betartását, a jogkövetést az egyszerű állampolgároktól.

Az interjúban Simonka azt is közölte, nem biztos, hogy ő lesz a Fidesz jelöltje jövőre, és azt is mondta, ha pártja nem támogatja, lehet, hogy elindul függetlenként. Ha nem ő, akkor ki lehet az előválasztás győztesének fideszes ellenfele Dél-Békésben?

Nem bocsátkoznék találgatásokba, azt lehet látni, hogy rengeteg önjelölt aspiráns van a képviselői székre a Fidesznél is, tehát ott is egyfajta előválasztás zajlik. A polgármesterek is arról számolnak be, hogy több, a székre pályázó személy keresi meg őket, és kérik, hogy támogassák, de jól tudjuk, hogy

ez egy olyan kérdés, amire Magyarországon csak Orbán Viktor tudja a választ, és ő is fogja eldönteni.

Hány ilyen fideszes pályázó lehet?

Én magam már legalább három-négy nevet hallottam, akik erre a tisztségre készülnének. Azt tapasztalom, hogy ez még mindig nagyban függ Simonka Györgytől, tehát ha nem ő lesz a jelölt – ő még a Fidesz-szavazók számára is elég nehezen elfogadható –, akkor is

Simonka embere lesz az utód.

De én nem is foglalkozom azzal, hogy ki lesz a jelöltjük, bárhogy fogják hívni, ha az emberek is úgy akarják, le fogom győzni.

A változás iránti vágy

A választókerületet járja, hétköznap délelőtt, könnyed 35 fokban százak fogadták Önt és Jakab Pétert, a Jobbik miniszterelnök-jelöltjét Battonyán, Mezőkovácsházán, Mezőhegyesen, Tótkomlóson és Orosházán is. Mi az oka ennek a sikernek?

Egyrészt nagyon szeretik Pétert az itt élők, mert ki meri mondani a véleményét, az igazságot a Parlamentben, ezzel is őket képviselve. És – ahogy utaltam már rá – az én ismertségem és az elfogadottságom is elég magas, ami kizárólag annak köszönhető, hogy rendszeresen az utcán, emberek között vagyok 2016 óta, és nem csak kampányidőszakban. Másrészt óriási a változás iránt vágy, mert

az országos problémák ebben a régióban hatványozottan jelen vannak.

Épp ezért a megoldásokat is erre a régióra speciálisan, csak ide írt támogatásokkal, programokkal, pályázatokkal, forrásokkal kell megoldani.

Konkrétan mik ezek a problémák?

A mélyszegénység, a munkahelyek hiánya. A közelmúltban voltam egy kisebb településen, ahol beszélgettem egy önkormányzati hivatali tisztviselővel. Megkérdeztem, mennyien dolgoznak ott, vagyis mennyi munkahely van ott. Ő pedig darabra megmondta. Ugyanis ennyi a közmunkásuk,

náluk nincs más munkalehetőség, csak és kizárólag a közmunka.

Vagy ott van a mezőhegyesi cukorgyár, valamint más kisüzemek, amiket bezártak. Ott konganak üresen az épületek. Ide vissza kell hozni a munkalehetőségeket, amihez célzott támogatásokra van szükség.

A legnagyobb kihívás a mélyszegénység, a munkahelyek hiánya Béli Balázs / Alfahír

A győzelemhez meg is kell győzni a szavazókat, mégpedig a problémáik megoldásával. Mi a programja a dél-békési emberek számára?

Kormányra kerülve rendkívül fontos lenne egy dél-békési tranzitút megvalósítása: Battonyát összekötni a kistérségi központok (Mezőkovácsháza, Orosháza) elkerülésével az M44-essel. Ez gyorsabbá tenné a térség elérését is, illetve itt nincs olyan út, ahová a 12 tonnás kamion el tudna jönni. Ez a munkahelyteremtés szempontjából fontos: melyik lenne az a cég, amelyik itt akarna telephelyet nyitni úgy, hogy kamionnal nem tudja megközelíteni? Emellett nagyon fontosnak tartom az öregségi minimálnyugdíj, illetve az ez alapján számított szociális juttatások összegének megemelését, ezeket 2008. január 1-je óta nem emelték. Ebben a térségben ugyanis rengeteg a rászoruló, egyre inkább elnéptelenedik, a munkaképes fiatalok elmennek, akiben megvan még az az erő, hogy munkát találjon máshol, az biztos, nem itt kezd el keresgélni, a jövőjét építeni. Továbbá szociális bérlakások építésére is szükség lenne, illetve az olyan, egyszerű, de a helyiek számára fontos dolgokra, hogy Gyopárosfürdőn lefedjük a tanmedencét, a versenymedencét, hogy Orosházán megvalósuljon végre a tanuszoda, amit a Fidesz kampányról kampányra megígér, de ugyanennek megvalósítását fontosnak tartom Mezőkovácsházán is. Vissza kell adni a földből megélő emberek biztonságát, hogy ne legyenek kiszolgáltatva a földesuraknak. Ehhez azonban

az első lépés, hogy a korrupciót felszámoljuk, és a felelősöket elszámoltatjuk,

csak így lehet majd építkezni. Ezért szeretnék országgyűlési képviselő lenni.