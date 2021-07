Szárnyal a közmédia, 20 milliárd forintot nem tudott elkölteni

A közmédia tavaly nem tudta elkölteni a költségvetésből kapott támogatást, így 20,5 milliárd forint "nyereséggel" zárt - írja az mfor.hu.

Mindez az MTVA 2020 negyedik negyedéves eredménykimutatásából derült ki, ami szerint tavaly 20,5 milliárd forint adózott eredménnyel zárt a közmédia büdzséje. A lap megjegyzi, hogy ez szeptember végén még csak 10,5 milliárd forintnál tartott.

Ezt a szép eredményt többek között a 2020-as tokiói olimpia és a labdarúgó Európa- bajnokság elhalasztásának tudhatják be, amik miatt a költségek is 8 milliárd forint körüli összeggel csökkennek. De az is szerepet játszott mindebben, hogy a reklámbevételekből tavaly 5,5 milliárd forint jött be a közmédiának, ez 2019-ben 6,7 milliárd forint volt. Azonban a központi költségvetésből 2019-ben 87,6 milliárd forintot kaptak, 2020-ban viszont 101,6 milliárdot.

A portál azt is kiemeli, hogy ez 2021-ben tovább is fog nőni, hiszen rekordmértékű, 117,7 milliárd forintos költségvetéssel számolhat az MTVA.