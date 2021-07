Gulyás: lehet, hogy újra védettségi igazolványhoz kötnek majd bizonyos tevékenységeket

Gulyás Gergely a szerdai kormányinfón újságírói kérdésekre az augusztus 20-ai ünnepség kapcsán elmondta, nélkülözniük kell a Lánchíd fényfestését, s nem értik, miért döntött így a főváros, ugyanis a felújítás nem lehet a fényfestés akadálya.

A kínai vakcinák hatékonysága kapcsán Gulyás közölte, folyamatosan figyelemmel kísérik valamennyi oltóanyag hatékonyságát, s mindegyik megfelelő. Hozzátette, a kínai oltást adták be a legtöbb embernek a világon, a WHO engedélyezte, és a hatékonysága mindenhol megfelelő.

Gulyás arra a kérdésre, amely arra vonatkozott, mit szól a kormány a Fővárosi Önkormányzat ahhoz az akciójához, amely szerint tesztelik a 60 év feletti Sinopharm-oltottakat, hogy kialakult-e bennük a koronavírus-antitest, azt válaszolta: felelőtlenség.

Az építőipari korlátozások érvényességéről a miniszter közölte, annak konkrét időpontja nincs, figyelik a hatásokat. Céljuk pedig nem az áruk szabad mozgásának akadályozása, csak „a tisztességtelen piaci folyamatokat kívánják meggátolni.”

Szóba került a magyar-ukrán viszony is. A miniszterelnökséget vezető miniszter ismertette, készen állnak a találkozóra, szerdán pedig Ukrajna-konferencia van Vilniusban, Szijjártó Péter pedig elmondta a magyar külpolitika elképzeléseit. Továbbra is támogatják Ukrajna integrációját, de ezek után a kisebbségi nyelvhasználatot korlátozó oktatási törvényt fogadtak el, ennek a módosítása a feltétele a tárgyalások folytatásának. Ezt pedig a Biden-adminisztráció is megértette.

A pedofilellenes törvényre vonatkozó kérdésre Gulyás azt válaszolta, csak abban az esetben változtat Magyarország a törvényen, ha az Európa Bizottsággal megegyezésre jut, vagy ha az Európai Bíróság a megfelelő eljárás végén így dönt. A helyreállítási program 2500 milliárdos támogatását pedig nem lehet ettől függővé tenni. A tárgyalások napi szinten zajlanak.

Az oltások kapcsán Gulyás úgy fogalmazott: ne tekintsék vakcinaszakértőknek a baloldali újságírókat, utalva azokra, akiknek a két kínai Sinopharm vakcina beadása után sincs védettsége, és 60 év felettiek. Ezt arra reagálta, hogy sok hír érkezett a napokban, ami arról szólt, hogy az idős és kínai vakcinával oltottak közül sokaknak nincs semmilyen védettsége a fertőzés ellen.

Akit beoltottak és két oltást kapott, annak semmit nem kell tennie. Valamennyi vakcinát vizsgáljuk. Ha a virológusok és a szakemberek azt mondják és az lesz a többségi vélemény, hogy be lehet adni a 3. vakcinát, akkor lesz döntés róla

- mondta Gulyás Gergely. Szerinte még 2,5 millió ember van, akit be lehetne oltatni. 3. oltás akkor sem lesz, ha ezt most valaki kéri. Az új oltási kampány személyre szabott lesz, s készül majd egy lista azokról a 60 év felettiekről, akik még nem kaptak oltást.

Az új hullám kapcsán elmondta, nem kell újabb korlátozó intézkedésekre számítani, mint ami a 2. vagy a 3. hullám esetén volt. Lehet, hogy odáig vissza kell menni, hogy

csak a védettségi igazolvány jogosít majd bizonyos helyekre belépésre,

részletezte.

Arról is szó volt, hogy lehet-e kötelezővé tenni az oltást, amiről Gulyás szerint nem döntött a kormány, és társadalmi vitát kezdeményezne a témával kapcsolatban. Hozzátette, hogy ehhez hasonló döntést más országban sem hoztak meg.

Gulyás továbbá úgy véli, a negyedik hullámra készen áll a magyar egészségügy, s azt is kijelentette, „a világ jobb volt addig, ameddig tisztességes újságírók dolgoztak".

A nyugdíjkorhatárra vonatkozóan is tettek fel kérdést Gulyásnak, aki közölte, nem gondolkodtak a nyugdíjkorhatár további emelésétől: a 2007 körül kezdett emelés most ér véget, az 1957-ben születettek 2022-ben mehetnek nyugdíjba 65 évesen.

Gulyás csak figyelemfelkeltésnek hívta a nemrégiben megjelent konzultációval kapcsolatos kormányplakátokat, amik szerinte jól sikerültek, céljukat elérték. Az ATV újságírója többször is rákérdezett, a kormány nem próbálja-e meg befolyásolni a konzultációs íveket kitöltőit, amire Gulyás azt a választ adta: felnőttek emberek el tudják dönteni, hogyan szavaznak.

Egy újságíró arra volt kíváncsi, hogyan lehetséges, hogy Gulyás korábban arról beszélt, a hatvanpusztai majorságban gazdasági épületeket húznak fel, később azonban olyan képek jelentek meg, amelyeken egy igen nagy könyvtárszoba látható. Gulyás kérdéssel válaszolt, miszerint:

Nekem mi közöm van ahhoz, hogy könyvtárszoba épül a hatvanpusztai majorságban?

A miniszter hozzátette, ő azt mondta, hogy “többségében” gazdasági épületek vannak a helyszínen.

Az üzemanyagok kapcsán, miszerint tervezi-e a kormány, hogy csökkenti az üzemanyagadót, Gulyás megjegyezte: