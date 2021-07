Lemondott a fideszes Fenyvesi Zoltán

Fenyvesi Zolán országgyűlési képviselő még júniusban lemondott a Fidesz választókerületi elnöki pozíciójáról - írja az Ajkai Szó.

A Veszprém megyei 3. számú választókerület immár volt elnöke önként nyújtotta be lemondását, szerdán pedig kijelölték az utódját, amelyre egyébként a párt alapszabálya szerint 30 napja volt a Fidesznek. Az ennek érdekében összeült választókerületi tanács egyhangúlag Navracsics Tibort választotta meg új választókerületi elnöknek.

A lap hozzáteszi, Fenyvesi kitölti a jövő áprilisig szóló parlamenti mandátumát, de ez a változás egyértelműen előre jelzi, hogy a közelgő, 2022-es országgyűlési választásokon nem ő, hanem dr. Navracsics Tibor lesz majd a Fidesz országgyűlési képviselőjelöltje.

Sümegi hamis érettségi: a pécsi egyetem várhatóan visszavonja Szabó Krisztina diplomáit Ahogy arról korábban beszámoltunk, büntetőeljárás indult Szabó Krisztina ellen közokirat-hamisítás bűntette miatt, miután Sümeg ellenzéki vezetője, Kovács Mihály (Élhetőbb Városért Egyesület) feljelentést tett az ügyben. A Pécsi Rendőrkapitányság a hamis érettségi okán folytatott nyomozása pedig megállapította, hogy a Szabó Krisztina nevére Budapesten kiállított érettségi bizonyítványnak nincs törzslapja az azt kiállító gimnáziumban.

Mint ismert, 2015-ben a sümegi polgármester, Végh László érettségi nélkül tette meg a Sümegi Járóbeteg Szakellátó Központ vezetőjévé élettársát, Szabó Krisztinát, akinek nem olyan régen 1 667 440 forintra növelte a fizetését. Erről a rendőrségi nyomozás is megállapította, hogy Szabó hamis érettségivel rendelkezik, vagyis pozícióit ennek ellenére töltötte be, s vette fel munkahelyi beosztás nyomán a sok millió forintnyi fizetését. Ráadásul jogászok szerint ezáltal a megszerzett diplomái is érvénytelennek tekinthetők.

Pető Zoltán: „Nem kívánok egy olyan Fidesznek tagja lenni, aki megtűri az ilyen embereket, helyén tartja, sőt védi" Mint jobboldali gondolkodású, keresztény hitvallású ember elhatárolódom minden ilyen cselekedettől és elítélek mindenkit, aki hamis érettségivel és csalással jutott vagy jut előnyhöz. Ezt az én gyomrom nem veszi be és én nem is kívánok ehhez tovább, akár hallgatással asszisztálni. Nem kívánok tovább ezek után az önkormányzat tagja sem lenni, mert én minden nap tükörbe szeretnék nézni és bátran vállalom véleményem.

Emlékezetes, a sümegi Fideszből áprilisban távozott Pető Zoltán azért is lépett ki a pártból, mert szavai szerint belátta, hogy "ez a nagyon rövidlátó és erkölcsileg vállalhatatlan érettségi-ügy magával fogja rántani Fenyvesi Zoltán képviselő urat is és még ki tudja, kit". A jelek szerint ez beigazolódott. Pető szerint a nagy port kavart érettségi ügyében hiába kérdezték többször is Végh Lászlót, valamint Fenyvesit, mindkét politikus mélyen hallgatott a kellemetlen ügyről.

A kormánypárti politikus körüli botrányos ügyek sora azonban itt nem áll meg: például még 2018 tavaszán Fenyvesi ajánlásgyűjtő ívei miatt feljelentést tettek a Tapolcai Ügyészségen, amiért azokon hamis adatok, aláírások szerepelhettek. A bejelentést tevő szerint a vezetőügyésznél igyekezett elérni, hogy ne rendeljék el a nyomozást, nehogy az negatívan érintse a képviselőjelölti indulását. 2018 augusztusától 2019 szeptember végéig pedig közpénzből bérelt egy fővárosi ingatlant havonta 200 ezer forintért, nem mellesleg a fia párjától, akinek az Országgyűlés 2,8 millió forintot fizetett ki.