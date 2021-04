Sümegi hamis érettségi: a pécsi egyetem várhatóan visszavonja Szabó Krisztina diplomáit

A Magyar Narancs cikke szerint fény derült arra, hogy amennyiben egy tanuló 1995-ben három tantárgyból bukott, az automatikus évismétlést jelent számára, vagyis a pótérettségi teóriája sem állja meg a helyét. Emellett a rendőrségi nyomozás végén megállapították, hogy az okirat-hamisítás büntethetősége időközben elévült. Ennek ellenére jogászok szerint,

Vagyis az egyetemi diplomákat, valamint az ezekkel a végzettségekkel betöltött munkahelyi beosztás nyomán felvett fizetést: ami sok millió forint.

Egy hete Pető Zoltán nyílt levélben jelezte, hogy kilépett a sümegi Fidesz alapszervezetéből és a pártból is, mivel úgy érezte helyénvalónak, hogy elhatárolódjon az esettől, mert mint fogalmazott, "minden nap tükörbe szeretne nézni". Azt is elmondta, nem kíván ehhez tovább asszisztálni, és mélységesen szégyelli magát, amiért "morálisan súlyos válságba került a város fideszes vezetése". A térség fideszes országgyűlési képviselőjét említve azt is hangsúlyozta, "ez a nagyon rövidlátó és erkölcsileg vállalhatatlan érettségi-ügy magával fogja rántani Fenyvesi Zoltán képviselő urat is és még ki tudja, kit".