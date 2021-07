Gulyás: „általános elvárás az, hogy nincs elvárás...”

Gulyás Gergely a miniszterelnökséget vezető miniszter a mai kormányinfón kérdésre válaszolva közölte, nem kívánja kommentálni, hogy a jegybankelnök fia, Matolcsy Ádám magánrepülőgéppel jár Görögországba.

– mondta Gulyás, de arra a kérdésre, hogy Matolcsy Ádám magánrepülőgépes kiruccanásai is a kormány "általános elvárása alá tartozik. a miniszter ellentmondásos válasza az volt, általános elvárás az, hogy nincs elvárás.

A munkabéreket terhelő adócsökkentés kapcsán Gulyás Gergely jelezte, a minimálbéremelés is része a nemzeti konzultációnak.

Ennek eredményére még várni kell, de nyilván érinti a munkaadókat és a munkavállalókat. Olyan több éves megállapodást kötnénk, amely a munkabéremelést is tartalmazza. A kormány szeretne kétéves megállapodást kötni

- mondta Gulyás Gergely, aki nem kommentálta Dobrev Klára kijelentését a politikai oligarchák elszámoltatásáról.

Hivatalosan nem kapott értesítést még a kormány a kötelezettségszegési eljárásról, de Gulyás szerint a végrehajtási rendeletek után sem várható változás, mert az Európai Bizottság szerinte nem jogi, hanem politikai érveken alapul.

A lengyel alkotmánybíróság döntése meg is erősítheti az uniót, de szét is verheti

- válaszolt az Origo kérdésére a miniszter úgy vélte, az Európai Bizottság itt is politikai nyilatkozatot tett.

- közölte az újabb oltási akcióról szóló döntésről Gulyás Gergely.

A miniszter szerint a Karácsony Gergely által kezdeményezett antitestvizsgálat alkalmatlan eszköz, csak hangulatkeltésre alkalmaz, és komoly kockázatokat erősít fel.

A Semmelweis Egyetem azokat is tovább vizsgálta, akiknél nem mutattak ki védettséget jelentő antitestszintet, de a 88 százalékuk így is védettnek bizonyult. A Sinopharm esetében ez 84 százalék. Tehát két különböző vizsgálatról van szó

- tette hozzá.

Az elszabadult üzemanyag árak kapcsán Gulyás Gergely azt mondta, az árváltozásnak külkereskedelmi okai vannak, de a kormány figyeli, hogy a piaci folyamatok gátolják-e a gazdaság növekedését, döntés azonban még nem született. Az erősödő inflációról pedig hangsúlyozta, a jegybank a monetáris politika eszközeivel kezelni tudja az inflációt.

- vélte a miniszter.

Gulyás Gergely szerint a koronavírus-járvány negyedik hullámára már készül rá a kormány, és meghozza majd a szükséges intézkedéseket.

A fő különbség az lesz, hogy a polgárok nagy része védett lesz, mert az oltások a delta variáns ellen is védenek, de a be nem oltottak esetében lehetnek korlátozások, például visszaállítható az oltási igazolvány is