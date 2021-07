A Századvég a brit tudósokat megszégyenítve állapította meg, hogy jó döntés volt a minimálbér emelés

Brit tudósokat is megszégyenítő konklúziót vont le a kormányközeli Századvég kutatóintézet legújabb tanulmányában. Megállapították ugyanis, hogy "jó döntés volt érdemben emelni a minimálbért 2010 után, mert nem igazolódtak be a foglalkoztatás és a magasabb keresetek visszaeséséről szóló félelmek." A váratlan eredménnyel zárult "átfogó" elemzés már futótűzként végig is söpört a lakájmédiában, így a Magyar Nemzetet követően a Magyar Távirati Iroda (MTI) is beszámolt róla.

Az adatokat elemezve a Századvég erejéből még egy fontos és bonyolult következtetés kihámozására is tellett, miszerint a nemzeti konzultációban is felbukkanó 200 ezer forintos kormányzati célkitűzés reálisnak mondható.