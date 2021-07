Az Orbán-kormány lehallgatási botrányától hangos a nemzetközi sajtó

Ahogy korábban írtunk róla, már évekkel ezelőtt elkezdték használni magyar célszemélyek ellen is az NSO nevű izraeli kibercég okostelefonok feltörésére alkalmas kémprogramját, a Pegasust. A célpontként kiválasztott emberek között voltak tényfeltáró újságírók, médiacégeket tulajdonló vagyonos üzletemberek, illetve szűkebb környezetük is.

A kutatás során olyan közvetett bizonyítékot is találtak, amelyek arra utalnak, a titkos megfigyelések mögött magyar állami szervek állnak.

A nyomozásban 17 sajtóorgánum működött közre, olyanok, mint a Le Monde, a Washington Post, a Guardian, a Die Zeit és a Süddeutsche Zeitung, illetve Magyarországról a Direkt36. A Washington Post megállapította, hogy a nyomozás eredménye az lett, hogy a magyar hatóságok olyan eszközöket vetettek be, amelyeket korábban megengedhetetlennek minősítettek.

A Pegasus által a telefonok szoftvereinek hibáin keresztül a telefonkészülékbe bejutva a célszemélyek beszélgetéseinek lehallgatásán túl hozzáférhetővé válnak a legbizalmasabb információik is, például teljes hozzáférést nyújtott a levelezéshez, e-mailekhez, SMS-ekhez, fotókhoz, de még a kódolt beszélgetésekhez is. Élőben le tudta hallgatni a beszélgetéseket, képes volt bekapcsolni mind a kamerát, mind a mikrofont. És megállította a tulajdonos tartózkodási helyét.

A több mint 300 magyarországi célpont közül egyelőre többek között a következő embereket azonosították be:

Négy újságírót, köztük a Direkt36 két munkatársát, Panyi Szabolcsot és Szabó Andrást, továbbá Dercsényi Dávidot, a Hvg.hu korábbi újságíróját, valamint egy negyedik újságírót, aki azt kérte, ne írják le a nevét.

Egy magyar fotóst, aki együtt dolgozott egy olyan amerikai újságíróval, aki az orosz vezetésű, Budapestre költöző Nemzetközi Befektetési Bank ügyeiről írt.

Varga Zoltánt, a Centrál Médiacsoport tulajdonosát, valamint több olyan más üzletembert, akik Varga házában vettek részt egy közéleti témájú vacsorán 2018-ban. A Varga-féle találkozón részt vett Chikán Attila közgazdászprofesszor is, az első Orbán-kormány gazdasági minisztere, akinek telefonszáma szintén feltűnt a kiszivárgott adatok között.

Simicska Lajos egykori oligarcha fiát és egyik legközelebbi bizalmasát.

A CEU egyik külföldi diákját, Adrien Beauduint, akit a magyar hatóságok őrizetbe vettek egy 2018-as kormányellenes tüntetésen.

A Washington Post kiemeli, hogy a magyar eset azért is kirivó, mert az ország az EU tagja, ezért a magánszféra védelme alapjognak számít. A Miniszterelnöki Hivatal egyelőre nem reagált arra, hogy a titkosszolgálat az NSO ügyfelei közé tartozik-e, de arra sem, hogy nyomoztak-e a különleges eszközzel újságírók ellen.

Guardian

A brit lap szerint az Orbán-kabinet újabb fegyvert vetett be a demokrácia ellen azzal, hogy törvényellenesen hallgatott le újságírókat és független laptulajdonosokat. A lap szerint legalább 10 ügyvéd, 5 újságíró és egy ellenzéki politikus is érintett. Az egyik lehallgatott újságíró, a Direkt 36-nál dolgozó, Panyi Szabolcs szerint az Orbán-kormány paranoiás és azt hiszi, hogy összeesküvés zajlik ellene, amiben a sajtó is benne van. Véleménye szerint a kormányzat már túlzásokba esik.

Az NSO nemrégiben azt állította, hogy „nem fér hozzá az ügyfelek adataihoz”, kétségbe vonta a kiszivárgott adatok jelentőségét, és azt mondta, hogy „továbbra is kivizsgálja a visszaélésekkel kapcsolatos hiteles állításokat és megteszi a megfelelő lépéseket”.

A Guardian azt írja, hogy bár eddig nem történt fizikai erőszak magyar újságírók ellen, ugyanakkor más eszközökkel nagyon is próbálkozik ellehetetleníteni a független magyar sajtót. Ha kell zaklatják a sajtó munkatársait, vagy nyomást gyakorolnak a tulajdonosokra, megvonják az állami reklámokat a kritikus szerkesztőségektől, illetve hatalom közeli alakok felvásárolják az ellenzékinek tartott sajtóorgánumokat.

Le Monde

A francia Le Monde arról ír, hogy már senki nem lepődik meg az Orbán-kormány újabb botrányán. A lap emlékeztet, hogy a Fidesz által potenciális célpontként kiválasztott több mint háromszáz telefonszám közül a Le Monde és partnerei legalább öt újságírót tudtak azonosítani. Köztük Szabó András és Panyi Szabolcs, a Direkt36 nyomozóhely elismert újságírói.

Az elmúlt években a Direkt36 gyakran foglalkozott az Orbán Viktorhoz közeli személyek meggazdagodásával vagy az Oroszországgal és Kínával fenntartott kapcsolatokkal kapcsolatos zavaró kinyilatkoztatásokat.

"Mindig tudtam, hogy figyelemmel kísérhetek, de ez a figyelés a világ legjobb szoftverével történik"

- állítja Panyi, aki felfedezte, hogy 2019 április és december között a telefonja csaknem hússzor volt fertőzött. Az újságíró abban az időben különösen a Nemzetközi Beruházási Bank központjának Moszkvából Budapestre történő áthelyezését vizsgálta.

A Le Monde azt állítja, hogy a közvetlen tárgyalófél a jelek szerint maga Netanjahu volt izraeli részről, és akkor egyezett meg a magyar kormánnyal az ügyletben, amikor 2018-ban Izraelben járt Czukor József, a miniszterelnök fő biztonsági és külpolitikai tanácsadója.

Die Zeit

A lap szerint a rendőrség és a magyar titkosszolgálatok visszaéltek a hatalmukkal, amikor jogellenesen lehallgattak több újságírót és ügyvédet is.

"A 2016-tól napjainkig terjedő lista egyebek mellett egy tucat állam- és kormányfő, számos miniszter és magas rangú diplomata számát tartalmazza, akik valószínűleg politikai okokból kerültek a figyelem középpontjába."

Az adatok tartalmazzák több mint 180 újságíró mobiltelefonszámát is, köztük

a francia Le Monde,

a Mediapart

és a Le Canard Enchaîné újságíróiét is.

De megfigyelték az amerikai CNN televíziós csatorna riporterét,

az indiai The Wire újságíróit

és az AFP marokkói tudósítóját is.

Tovább több újságíró érintett Magyarországról és Azerbajdzsánból is.

A telefonok igazságügyi vizsgálata megerősíti az érintettek sokak elleni kémtámadásokat.

A behatolás két lépcsőben történt meg, ugyanis először megállapították, hogy hol van a készülék, és hogy be van-e a kapcsolva, majd a legtöbbször néhány másodpercen belül már indult is az adatok lehívása.

Ráadásul több megvizsgált mobilon még ebben a hónapban is aktív volt a szoftver.

Az izraeli NSO több korábbi munkatársa is megerősítette azt, hogy Magyarországon a hírszerzési kapcsolatok válasza alapján,

kémkedésre, illetve belső elnyomásra szolgált a termék.

Az NSO szerint minden olyan állam, amely a Pegasust használja, vállalja a magánélethez és a véleménynyilvánítás szabadságához való jog tiszteletben tartását. Kifejezetten tilos az embereket figyelni a szoftverrel. A 2010-ben Izraelben alapított céget az elmúlt években már több kritikával is illették, miután több esetben is voltak esetek arra, hogy illetéktelen felhasználásra terelődött a gyanú.

Egy nemrégiben közzétett jelentésben az NSO közölte, hogy az elmúlt egy évben összesen tizenkét vizsgálatot indított az ügyfelekkel szemben gyanús visszaélések miatt. Ezt követően egy szerződéses partnernek megtiltották a Pegasus használatát, míg és két esetben "intézkedéseket tettek a kockázatok minimalizálására".