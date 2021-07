Lázár Jánosnál járt Orbán Viktor

A Magyar Narancs számolt be arról, hogy a miniszterelnök feleségével látogatott el a mezőhegyesi tangazdaságba. A kormányfői vizit gyorsan a közbeszéd tárgya lett a dél-békési kisvárosban, a helyi képviselő-testület egyik tagja, Kovács István a közösségi oldalán is írt. Kovács a posztjában azt is firtatta, amit sok helybeli is kérdez, miért nem értesítette a településvezetést, miért nem tisztelte meg a mezőhegyesieket Orbán Viktor azzal, hogy előre értesíti őket, hogy a városba látogat?



Egy neve mellőzését kérő helybéli szerint ez lett volna az elvárható minimum a kormányfő részéről, másrészt úgy vélte, egy miniszterelnök hivatali ideje egyetlen pillanatában sem magánember. De különösen akkor nem, amikor egy állami tulajdonú gazdasági társaságot keres fel, mint amilyen a mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság.

A Magyar Narancs megkérdezte a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetirodát a látogatás céljáról, de a kormányfő sajtóügyeiért felelős Havasi Bertalan azt javasolta, hogy kérdésekkel forduljanak Lázár Jánoshoz, a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. által ellátott állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztoshoz.

Ezt a lap megtette, de választ nem kapott Lázártól. Ez azt is jelenti, hogy a közösségi oldalán több mint aktív hódmezővásárhelyi fideszes országgyűlési képviselő az elmúlt napokban nem tartotta fontosnak, hogy beszámoljon Orbán Viktor miniszterelnök és felesége látogatásáról.

A hetilap egyébként úgy tudja, Lévai Anikó és a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság 2019 novemberében kinevezett vezérigazgatója, Kovács Norbert rokonai egymásnak.