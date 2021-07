A Magyarországon menedékjogot élvező Gruevszki saját céget alapított Pécelen

Emlékezetes, a Macedóniában korrupció miatt elítélt volt miniszterelnök, Nikola Gruevszki az Orbán-kormány jóvoltából 2018 novemberében menekültstátuszt kapott Magyarországon. Az ügy kapcsán a kormányzat szüntelenül azt hajtogatta, hogy Gruevszki feltűnése és menekültként történő elismerése hazánkban csupán jogi eljárás.

James Bond-filmbe illő összeesküvés a külügy és Gruevszki között - apró banánhéjjal Titokban próbált találkozni a Macedóniában korrupció miatt elítélt volt miniszterelnök, Nikola Gruevszki és Joó István, a Külgazdasági és Külügyminisztérium export növeléséért felelős helyettes államtitkára. A sub rosa randevúnak helyszínt adó körúti lakás egyik tulajdonosa pedig a letelepedési kötvényt vásárló Wang Z.

A macedón ex-kormányfőről eddig azt lehetett tudni, hogy a Nyugat-Balkán ügyeiben ad tanácsokat Szijjártó Péter külügyminiszternek. Most viszont a 24.hu arról számolt be, hogy saját céget alapított Pécelen, amelyet július 15-én jegyeztek be, I.C.I.C. Kft. néven. Tulajdonosa és ügyvezetője is maga Gruevszki.

A frissen létrejött vállalkozás

főtevékenysége üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás, de a listában sok más is szerepel a porcelán-, üvegáru-, tisztítószer-nagykereskedelemtől a vagyonkezelésen keresztül a konferenciaszervezésig.

Noha Gruevszki Magyarországon él, egy skopjei címet adott meg tartózkodási helyeként, és Hornyik Katalin belvárosi ügyvédet jegyezték be kézbesítési megbízottnak a cégiratokba.

Gruevszki miatt nem engedné az Orbán-kormány Észak-Macedónia felvételét az EU-ba? Egy osztrák lap, a Der Standard egy magas rangú Bizottsági tagra hivatkozva azt állítja, hogy többen is megdöbbentek Várhelyi Olivér bővítésért felelős biztos azon kijelentése miatt, hogy elsőként nem Észak-Macedónia, hanem Albánia Európai Uniós felvételét kéne megvitatni. Várhelyi Olivér szerint Észak-Macedóniával kapcsolatos tárgyalásokat azért kéne egyelőre hanyagolni, mert annak tagságát Bulgária nem támogatná.

A lap a ljubljanai Ifimes Intézetre hivatkozva azt írja, a menedékjog felülvizsgálatára háromévente szokott sor kerülni, így annak lejárta Gruevszki esetében idén októberben esedékes. Azonban könnyen elképzelhető, hogy a nem mellesleg politikai ellenfeleit, civileket, újságírókat a titkosszolgálatokkal törvénytelenül lehallgató, egykori macedón kormányfő számára meghosszabbítják a menekültstátuszát.