Szijjártó 33 lélegeztetőgépet adományozott Mongóliának Magyarország nevében

Annak érdekében, hogy Mongólia felkészültsége is teljes legyen, a mai napon 33 lélegeztetőgépet adományozunk mongóliai kórházaknak - olvasható a külügyminiszter csütörtök reggeli Facebook-posztjában, melyről az MTI is beszámolt.

A közösségi oldalán tudatott eseményt az Ulánbátorban Batmunk Batceceg mongol külügyminiszterrel közösen sajtótájékoztatót tartó Szijjártó Péter azzal indokolta:

a világjárvány komoly nehézségek elé állította országainkat. Most éppen a negyedik hullám támad, ezért a felkészültség kulcsfontosságú mindannyiunk számára.

Szijjártó szerint egy ország felkészültségéhez két alapvető dologra van szükség: egyrészt az, hogy az emberek be legyenek oltva, másrészt pedig, hogy az egészségügyi ellátó rendszer felkészült legyen - érvelt.

Hazánk egészségügyi rendszere a tárcavezető megítélése szerint rendelkezik azokkal a stratégiai eszközökkel, amelyek szükségesek a Covid-betegek ellátásához. Hozzátette: az eddigi hullámokból tanulva megteremtettük a kritikus fontosságú eszközök saját gyártási kapacitását.

Mivel ezek a gyártási képességek kialakultak, tudunk segíteni a barátainknak

- fogalmazott a külgazdasági és külügyminiszter, aki elmondta, hogy a magyar lélegeztetőgépek 3 központi klinikára, 9 fővárosi kórházba és 21 megyei központi kórházba kerülnek.

Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy Magyarország és Mongólia kapcsolatait a kölcsönös tisztelet határozza meg, és bár a két országot földrajzilag nagy távolság választja el egymástól, mégis szoros gazdasági és kereskedelmi együttműködés jött létre. Magyarország azon 6 EU-tagállam egyike, amelynek nagykövetsége van Ulánbátorban - fűzte hozzá.

A miniszter azt is kiemelte, hogy az Eximbank 60 millió dolláros hitelkerettel segíti a magyar-mongol vállalatközi együttműködést.

Hozzátette, hogy a tavalyi rendkívül nehéz évben is 19 százalékkal nőtt a két ország közötti kereskedelmi forgalom, a Richter 70 féle gyógyszerrel van jelen a mongol piacon, magyar vállalatok pedig 57 millió dolláros projekt keretében építik fel Mongólia állatorvosi oltóanyaggyárát, és az elmúlt 6 esztendőben 500-nál is több mongol hallgató iratkozott be magyarországi egyetemekre.