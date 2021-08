Eső, ütközés, magányos rajt, hatalmas csaták és meglepetés a Magyar Nagydíjon

A 36. Magyar Nagydíj rajtja előtt nagyjából 20 perccel eleredt az eső, így a versenyzők intermediate gumikon kezdték meg a futamot. Ezzel el is tűnt az a különbség, ami a két rivális csapat, a Mercedes és a Red Bull gumitaktikája között az időmérő edzés után még megvolt.

Az Alfa Romeo kockáztatott is, ugyanis Giovinazzi a felvezető kör végén már be is jött közepes keverékű gumikért.

A rajtnál Hamilton jól jött el, mögötte Verstappen lerajtolta a nagyon beragadt Bottast. Ráadásul megelőzte a mercedeses finnt a két Red Bull mellett Norris is. Az első kanyarban viszont Bottas elmérte magát, hátulról telibe találta Norrist, aki így Verstappen autójának az oldalát törte össze, de mellettük a baleset miatt kiesett Perez, Stroll és Leclerc is.

Ekkor úgy tűnt, Verstappen versenyének gyakorlatilag vége: a 13. helyre esett vissza, ráadásul autója jobb oldala súlyosan sérült volt.

Az eső közben elállt, a pálya elkezdett száradni, de az újraindításhoz a többség – úgy tűnt – még intermediate gumikkal kívánt fel.állni Ám nem így történt,

a rajtrácsra egyedül Hamilton állt fel intermediate gumikkal, a többiek mind kijöttek slick gumikért, így ők a boxból indultak.

Hamilton csak a kör végén jött ki kereket cserélni, így a Mercedes pilótája az utolsó helyre esett vissza. Verstappen sérült autója viszont nem tudott feltámadni, szemmel láthatóan nehezen volt vezethető, lassú is volt.

Hét kör után Ocon, Vettel, Latifi, Cunoda, Sainz, Alonso volt az első hat sorrendje. Verstappen a 11., Hamilton a 13. autózott. Verstappen csak a 14. körben tudta megelőzni a keményen védekező Mick Schumachert, miközben Hamilton beragadt Gasly mögé. Utóbbi nem sokkal később lehagyta Schumachert, akit a 16. körben a brit világbajnok is megelőzött.

A 20. körben Hamilton ismét jött a boxba, megkapta a kemény keverékű gumikat, erre reagálva a Red Bull is kerékcserékre hívta ki Verstappent. Hamilton viszont nagyon gyors volt a kivezető körön, és így át is ugrotta holland riválisát, feljött a 10. helyre.

Ekkor Ocon és Vettel már 16 másodperccel vezetett a mezőny előtt.

Ezután Hamilton egymás után hozta a leggyorsabb köröket, így megelőzte Latifit és Cunodát is, és az 5. helyre jött fel. Verstappen továbbra is a 12. helyen autózott.

A futam felénél, a 35. körben Ocon, Vettel, Alonso, Sainz, Hamilton, Cunoda volt az első hat sorrendje.

A 37. körben Vettelt hozták kerékcserére az Aston Martinnál, egy körrel később Ocont az Alpine-nál is, utóbbi épphogy, de vissza tudott jönni Vettel elé. Rá egy körre Alonso is jött a boxba, aki az ötödik helyre jött vissza.

A 48. körben Hamilton ismét jött a boxba, gyors kiállás után közepes keverékű gumikat kapott, és az 5. helyre jött vissza, egyúttal megkapta a „Hammertime” utasítást, ami azt jelenti, hogy az autó kímélése nélkül nyomhatja a gázpedált. Verstappen sérült autójával továbbra is a 12. helyen haladt.

Az élen csatázott Ocon és Vettel, míg a 3. helyért Sainz, Alonso és a felzárkózó Hamilton vívott. A kétszeres világbajnok spanyol azonban hatalmas rutinját felhasználva többször is visszaverte a címvédő támadásait. Nagyon széles autó lett hirtelen az az Alpine! Alonso a 65. körben az első kanyar féktávján hibázott, ezt Hamilton ki is használta és feljött a 4. helyre, hátránya azonban 8 másodperc volt az első kettőhöz képest. Két körrel később Hamilton Sainzot is megelőzte, és feljött a dobogóra.

Alonso védekezése tehát szükséges volt ahhoz, hogy csapattársát, illetve Vettelt ne érje utol a címvédő!

Így Esteban Ocon az Alpine volánja mögött hatalmas meglepetésre megnyerte a 36. Magyar Nagydíjat (ez az ő s csapata első futemgyőzelme), másfél másodperccel előzte meg a négyszeres világbajnok Sebastian Vettelt, az Aston Martin pilótáját. A harmadik helyezett Lewis Hamilton lett.

A negyedik helyet megtartotta a ferraris Carlos Sainz, míg Fernando Alonso az ötödik lett. A további sorrend: Pierre Gasly (AlphyaTauri), aki a leggyorsabb körért járó plusz egy pontot is bezsebelhette, majd Juki Cunoda, Nicholas Latifi, George Russel, Max Verstappen.

Az összetettben Lewis Hamilton visszavette a vezetést Max Verstappentől, előnye azonban mindössze hat pont.

A Magyar Nagydíjat 2037-ig biztosan megrendezik. Ha minden futam ilyen izgalmas lesz, akkor azt az autósport rajongói nem bánják!