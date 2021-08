Lehallgatások: Jakab Péter és a Honvédelmi bizottság ellenzéki tagjai sem engedik futni a belügyminisztert

Az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának következő ülésére az ellenzéki képviselők, Vadai Ágnes, Lukács László és Harangozó Tamás kezdeményezik Pintér Sándor belügyminiszter és Hajdu János, a TEK főigazgatójának meghallgatását – tudta meg a hvg.hu. Ennek oka továbbra is a Pegasus nevű kémszoftver magyarországi, kormányzati felhasználása körül kialakult botrány, amire a magyar kormány a mai napig nem adott egyenes válaszokat.

Az ellenzéki képviselők azt szeretnék megtudni, hogy a Terrorelhárítási Központ (TEK) beszerzései között szerepel-e a Pegasus nevű kémszoftver, és ha igen, mikor került sor a beszerzésére, használták-e, ha igen, akkor kinek az engedélyével és milyen célból. A beszerzésre azért van reális esély, mert a bizottsági tagok szerint nemzetbiztonsági okokra hivatkozva a TEK rendszeresen kérte a közbeszerzési törvény hatálya alóli mentesülést.

Mivel a bizottság kormánypárti többséggel bír, vélhetően nem fogják meghallgatni sem a minisztert, sem a főigazgatót. Pintér Sándort az ellenzéki vezetésű Nemzetbiztonsági bizottság sem tudta meghallgatni, mert a fideszesek szándékosan nem mentek el az ülésre, így az határozatképtelen maradt – ennek ellenére, vagy talán ennek tudatában egyébként Pintér Sándor megjelent az ülésen, így elmondhatta, hogy ő hajlandó lett volna válaszolni, ha rajta múlik.

A belügyminiszter hasonlóan reagált Jakab Péternek küldött írásbeli válaszában is. A Jobbik miniszterelnök-jelöltje szintén a Pegasus után érdeklődött, a kémprogrammal kapcsolatban több dokumentumon átívelő kérdéssort nyújtott be. Többek között arra volt kíváncsi, hogy Magyarország vásárolt-e a Pegasushoz licenszet, ha igen, ki döntött erről és mikor, hány lehallgatás történt, milyen okokból, és ha nem terrorcselekményt akartak megakadályozni velük, akkor mégis, mit. Arra is kíváncsi volt, mely szervek használták a programot, és a titkos adatokat továbbították-e bárkinek, ezen felül milyen jegyzőkönyvek vagy naplózások készülnek a program használata során, valamint, hogy történt-e jogosulatlan hozzáférés a kémprogram által szerzett adatokhoz. Jakab arra kérte Pintért, hogy ha a képviselői munkájához szükséges információkat törvénysértő lenne kiadni, akkor a tárcavezető jelezze, pontosan mely jogszabályokról van szó.

Pintér Sándor válaszában a korábbi nyilatkozataihoz hasonlóan azt írta, minden a jogszabályok szerint történik, a kémeszközök használatát kormányzati és kormánytól független szervezetek ellenőrzik, azonban ezek műszaki, technikai és pénzügyi adatai minősített, azaz titkos adatok.

A belügyminiszter közölte Jakab Péterrel, hogy a kérdésekre kizárólag az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságának zárt ülésén van lehetősége válaszolni. Ezt azonban saját párttársai távolmaradásukkal bármikor bojkottálhatják, egyben a válasz rámutat arra is, hogy a Honvédelmi bizottság előtt sem fog választ adni a kérdésekre.