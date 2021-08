Szigor a CNN-nél: három alkalmazottat rúgtak ki, mert oltatlanul mentek dolgozni

A CNN vezérigazgatójának csütörtöki, alkalmazottaknak küldött tájékoztatójából derült ki, hogy annyira komolyan gondolják a zéró toleranciát, hogy három alkalmazottat már ki is kirúgtak, miután oltatlanul mentek dolgozni – írja a Guardian cikke nyomán a Telex.

Jeff Zucker amellett, hogy tájékoztatott mindenkit az elbocsátásokról,

ismét felhívta arra a figyelmet, hogy azoknak, akik az irodába vagy terepre mennek, és így találkoznak a munkatársaikkal, kötelező az oltás.

Hozzátette, ezekben az esetekben zéró toleranciát alkalmaznak.

A CNN legtöbb irodájába önkéntes alapon már be lehet menni, az alkalmazottak harmada pedig már be is jár, de azt, hogy be vannak-e oltva, egyelőre nem ellenőrzik, az emberek lelkiismeretére van bízva a dolog. Ez Zucker szerint ugyanakkor a következő hetekben lehet, hogy változik majd.

A médiacég vezére arról is beszélt, hogy Atlantában, Washingtonban és Los Angelesben a maszkviselés is kötelező lesz majd, ha az emberek éppen nem esznek, isznak, vagy egy zárt, privát helyen tartózkodnak. Ha valaki ettől érzi magát komfortosan, azokban az irodákban is hordhatja a maszkot, ahol egyébként nem kellene, anélkül hogy bármiféle retorzió érné őket a munkatársaiktól.

A korábbi tervek szerint egyébként szeptember 7-én nyitották volna újra a CNN irodáit, ám ez legalább októberre csúszik.

A portál megjegyzi, az Egyesült Államokban nem kirívó, hogy egy cég kötelezővé teszi az oltást,

a Google,

a Facebook

és az Uber alkalmazottainak is be kell oltatniuk magukat, ha be akarnak menni az irodába.

New Yorkban és Kaliforniában minden közszolgának be kell oltatnia magát, vagy ha ezt nem akarja, rendszeres tesztelésnek kell alávetnie magát.