A Lady MRD újra az Adrián - Az N1TV megtalálta a horvát partoknál a NER luxusjachtját

Szinte napra pontosan egy évvel azután, hogy Szijjártó Péter külügyminiszter lebukott, hogy a Lady MRD fedélzetén nyaral az Adrián, az N1TV megtalálta a horvát partoknál a luxus jachtot, így közszemlére került a Szijj László oligarcha offshore cégének tulajdonában álló vízi palota. A hírhedt Lady MRD-on a tiszakécskei nagyvállalkozó mellett hajókázott már Mészáros Lőrinc és egész családja, valamint ugye ezen fotózták le tavaly nyaralás közben a külügyért, de utazott már vele a MÁV vezetője és sokan mások is a NER-elitből.

Zárójelben emlékezzünk meg arról, hogy július végén derítette ki az Átlátszó , hogy az Orbán Viktor egyik strómanjának tartott Szijj László offshore cége egy újabb, az eddigieknél is nagyobb jachtot vett, ami már eléri az 50 méter hosszúságot is – emellett a Lady MRD szinte eltörpül a maga 42 méteres hosszával. De az N1TV fotóin láthatjuk, hogy valójában a Lady MRD-en is nagyon sok fideszes elfér.

Bár Lady MRD-ról tavaly óta az a hír járja, hogy eladósorba került, az biztos, hogy a 7 milliárd forintot érő hajó nem egy kikötőben várja a vevőt egy ELADÓ! feliratú táblával az oldalán.

Lady MRD N1TV

Sőt, kifejezetten mozgalmas napjai voltak a kormányközeli cirkálónak. A tehetősebb magyar nyaralótulajdonosok által kedvelt Vis szigetéről indult el a hét elején, majd augusztus 4-én már Korcula egyik kikötőjében pihent meg, ahonnan múlt csütörtökön a délebbre fekvő Dubrovnik felé vette az irányt. A máltai zászló alatt közlekedő Lady MRD azonban nem a világhírű dalmáciai város régi jachtkikötőjében eresztett horgonyt, hanem Dubrovniktól kb. 20 kilométerre délre, Cavtatban.

Lady MRD N1TV

Itt fotózta le az N1TV munkatársa is, ahogy a festői szépségű település ódon kikötőjében pénteken és szombaton szorgosan takarítja a személyzet a NER-nyaralóként funkcionáló luxusjachtot. Szemtanúja lehetett például annak is, amikor italos kartonokat hordanak le a fedélzetről, ami szintén arra utal, hogy a hajó továbbra is szabadidős célokat szolgál.

A hajó péntek éjjel is kivilágítva állt a kikötőben, de akkor még nem indult el sehova. Cavtat egyébként a környékbeli romantikus partszakaszairól és természeti látványosságairól is ismert, amelyeket a nyaralók általában nem ekkora jachtokkal szoktak megközelíteni, hanem az ahhoz tartozó a motoros gumicsónakokkal.

Lady MRD N1TV

Egy egynapos hajókázás egy ilyen szabadidős jachttal egyébként a tipadvisor.com utazási oldal szerint Dubrovnik környékén minimum 500 ezer forintba is kerülhet egy hatfős csoportnak. A Lady MRD tulajdonosa viszont nyilvánvalóan nem enged akárkit a hajó fedélzetére.

Lady MRD N1TV

Szijj László vagyonát mintegy 200 milliárd forintra becsülik, ezzel a 4. volt legutóbb a leggazdagabb magyarok listáján. A máltai offshore cégének másik két hajója sem tölti tétlenül a nyarat. A Lady MRD-nál kisebb Artemy legutóbb Zadarból indulva szintén a horvát szigetek között cirkált. A Seagull MRD pedig jelenleg az olaszországi Szardinia egyik kikötőjében várja illusztris vendégeit. A Lady MRD egyébként vasárnap visszaindult Dubrovnik érintésével Mljet szigetére, az elmúlt éjszakát már Polace kikötőjében töltötte.

Hogy mekkora a valóságban a Lady MRD? Ahhoz, hogy el tudjuk képzelni, viszonyítsuk az épp arra hajózó kajakoshoz:

Lady MRD N1TV

Az N1TV hamarosan helyszíni riporttal jelentkezik majd a NER-elit térhódításról a horvátországi jachtkikötőkben.