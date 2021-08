Fox News és Tucker Carlson - Mennyibe került ez nekünk?

A minap interjút sugárzott a Fox News amerikai tévécsatorna Orbán Viktorral. Ennek örömére az egész magyar Fidesz-sajtó megünnepelte Orbánt, mint a világnak utat mutató nagy politikust, egyben eladták Magyarországot, mint mintaállamot. Orbán természetesen azt is elmagyarázhatta az amerikai tévénézőnek – elvégre az volt az elsődleges célközönség –, hogy mi jóban voltunk, vagyunk és akarunk maradni az USA-val, és Biden elnök téved, amikor rosszat mond rólunk. Viktor isten hazai hívei persze elaléltak a gyönyörtől, hiszen őviktorsága ismét megdicsőült – az ő világukban.

(Figyelem! Ez egy véleménycikk! A leírtak nem feltétlenül tükrözik a teljes szerkesztőség álláspontját, de fontosnak tartjuk, hogy helyt adjunk a kulturált és logikusan érvelő, vitaindító véleményeknek is.)

Öntsünk tiszta vizet a pohárba. Az USA-ban nincsen közszolgálati médium. Az USA-ban csak kereskedelmi sajtó van, ami azt jelenti, hogy az rendeli a zenét, aki fizet. Az USA-ban nem lehet viccelni, ott kőkeményen mérik minden adásperc nézettségét, és ennek megfelelően forintosítják (dollárosítjak) az értékét.

Magyarán: ezt ki kellett fizetni. Két kérdés van: 1. mennyibe került, 2. ki fizette? Épeszű ember nem gondolhatja, hogy az USA-ban főműsoridőben pusziért sugároztak nagyinterjút a magyar miniszterelnökkel. Aki ezt elhiszi, hülye. Más szóval Fidesz-hívő.

Az interjú magáért beszélt: a műsorkészítők alájátszottak Orbánnak, akárcsak a közpénzen működő hazai „közmédia”. Ahogy a Kossuth adót, úgy a Fox News műsorát is mi fizettük. Ön is, nyájas olvasó.

Muszáj beszélnünk arról is, hogy mennyibe fájt nekünk ez a buli. Hogy megítéljük, két dolgot kell tudnunk: 1. van a listaár, 2. van a nagybani vásárló. Tehát megnézhetjük, hogy mibe kerül 1 másodperc reklám a Foxon főműsoridőben – de minek. A pontos költségszámításhoz nem csupán a Fox díját kell figyelembe vennünk, hanem azt is, hogy a teljes tévéstáb hazánkban dekkolt egy kerek hétig, és hogy be van ígérve egy nagyobb „dokumentumfilm” is hazánkról.

Kifizettünk egy hetet az egyik legdrágább pesti szállodában egy méretes tévéstábnak. Körbeutaztattuk őket az országban. Lestük minden kívánságukat. És erre jön a Fox másodpercenkénti ára, persze nagybani kedvezménnyel. Ne felejtkezzünk meg a majdan leadandó riportfilmről sem.

Ez olyan vastagon benne van egymilliárd forintban, mint a pinty. Az Orbán-univerzumnak megszámlálhatatlan zsebe, azaz kifizetőhelye van. Az Orbán-kormány bármikor bármiről bármekkorát képes hazudni.

Hogy lehet itt elszámolni? A válasz: sehogy. Sohasem fogjuk megtudni, mennyibe került nekünk, hogy Orbán menteni próbálja a menthetőt, hogy az USA-ban lenullázta hazánkat