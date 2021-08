Jakab Péter: "Nem pénzzel, hanem lábbal kell megnyerni a választást"

Ma is folytatta országjáró körútját Jakab Péter, aki ezúttal Székesfehérváron tartott utcafórumot. Csütörtök délután a nyári hőség dacára is sok érdeklődő jelent meg, hogy meghallgassa a Jobbik elnökét.

Az ellenzéki miniszterelnök-jelöltet az EFOTT-fesztiválon értük el, ahol az Alfahírnek arról beszélt,

katartikus az, amikor az emberek megélik az összefogás élményét, nem csak szavakban, hanem vizuálisan, DK-s és jobbikos zászlók között is. Ugyanazokért a célokért küzdünk: nem egymás ellen, hanem egy közös, független, élhető és büszke Magyarországért.

Mint fogalmazott,

- idézte fel a pártelnök.

Jakab Péter arról is beszámolt, hogy milyen problémákkal szembesülnek az ottaniak a mindennapok során, illetve melyek a leginkább húsbavágók. Mint mondta, az ember azt hinné, hogy Fejér megyében egy kicsit jobb az élet mint az ország más részein, de az emberekkel beszélve nem ezt tapasztalta. Az alacsony nyugdíjat visszatérő problémaként emlegették a helyiek, akik a környékbeli közlekedési viszonyokkal sincsenek megelégedve.

Az egészségügyi ellátásra is panaszkodtak, azt jobb elkerülni. Nyilván az ember nem akar beteg lenni, de ha mégis beteg, örömmel lenne olyan kórházban, ahol minőségi ellátáshoz jut. Ezt azonban nem érzik az emberek

- fűzte hozzá, ugyanakkor arról is beszélt, hogy a lakosság nem érzi a kormány részéről, hogy jövőképet kínálna.

Emojikkal üzennek a választópolgároknak, bugyuta üzenetekkel, de közben egy nagymama arról számolt be, hogy az unokája külföldön fog megszületni

- hangsúlyozta a Jobbik miniszterelnök-jelöltje, hozzátéve, Fehérváron is azt üzenik az emberek, hogy nagy a felelősség: nem csak arról van szó, hogy kormányt kell váltani, hanem rendszert is.

Az elvándorlás nem most kezdődött, a korrupció sem most kezdődött, de most kell egyszer és mindenkorra mind a kettőnek véget vetni