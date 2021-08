TASZ: jogsértő adatkezelésre utasítja Kásler az iskolák vezetőit a tanulók oltása kapcsán

Kásler Miklós emberi erőforrás-miniszter augusztus 17-én kelt leveléből kiderül, hogy előreláthatólag augusztus 30-31-én és szeptember 2-3-án zajlik majd az iskolai oltási akció, amelynek keretében a kormány az iskolákban is elérhetővé teszi az oltást a még be nem oltott, 12. életévüket betöltött tanulók számára. Kásler utasításba adta az iskolaigazgatóknak, hogy mérjék fel a 12 éven felüli diákok iskolai COVID-oltása iránti szülői igényeket. Az ehhez csatolt jelentkezési lapot valamennyi szülővel ki kell töltetniük - idézte fel a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ).

Bár a TASZ üdvözli, hogy a kormány ezzel is segíti a minél szélesebb átoltottság elérését, azonban a miniszter olyan adatgyűjtést rendelt el, amely szerintük messze túlmegy a jogszerű adatkezelés határain. A szervezet ezzel kapcsolatban felhívja a figyelmet:

- tették hozzá, egyúttal azt is közölték, a jogsérelem orvoslása érdekében a NAIH-hoz fordulnak, kérve azt is, hogy rendelje el a jogellenes adatkezelés alapját képező dokumentumok megsemmisítését.

Indoklásukat a nyilatkozat kapcsán azzal folytatják:

A jelentkezési lapot nemcsak annak a szülőnek kell kitöltenie, aki kéri a védőoltást a gyermeke számára, hanem azoknak a szülőknek is, akik nem kérik azt. Mi több, az utóbbi csoportba tartozó szülőknek arról is nyilatkozniuk kell, hogy miért nem kérik az oltást gyermekük számára: azért, mert a gyermek már be van oltva, avagy más okból.