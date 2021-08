Ők tizenegyen már készülhetnek a Fidesz ellen, minden ellenzéki párt mögöttük áll az előválasztáson

Mivel ma elindult az ellenzéki előválasztáson a támogató aláírások gyűjtése, az is hivatalossá vált, hogy a 106 egyéni választókerületből lesz 11, amelyben már most megvan, ki lesz a Fidesz 2022-es kihívója. Kissé ünnepélyesebben fogalmazva, ez a tizenegy politikus már 2021 őszére elérte, hogy az adott körzet minden kormányt váltani szándékozó ereje őt támogassa.

Persze, ez még nem jelenti egyből azt is, hogy meglesz a parlamenti mandátum, hiszen eltérőek a körzetek esélyei, ugyanakkor az esetükben már most kialakult a régen várt egy az egy elleni verseny a NER-jelöltjével szemben. (Jegyezzük meg, hogy ezekben az OEVK-kban is lehet majd szavazni az ellenzéki előválasztáson a miniszterelnök-jelöltekre.)

A megoszlás



Jobbik: 5 jelölt,

LMP: 2 jelölt,

MSZP, Párbeszéd, DK, Momentum: 1-1 jelölt.

A tizenegy:

BAZ 06 | Jézsó Gábor | MSZP

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 6-os számú választókörzetében tesztelték az összefogást versenykörülmények között - és bár az ellenzéki pártok elégedettek voltak a jobbikos Bíró László teljesítményével, az időközi országgyűlési választást a fideszes Koncz Zsófia nyerte meg. Egyébként Jézsó Gábor azután maradt egyedül az előválasztáson, miután a napokban Bíró László visszalépett a javára.

2018-ban a néhai Koncz Ferenc (Fidesz) 49,3 százalékkal győzött, Bíró László 31,64 százalékkal második, az MSZP-P-s Pap Zsolt pedig 14,9 százalékkal a harmadik lett a szerencsi körzetben. Az általában jobboldalinak tartott választókerületben komoly csata várható.

BP10 | Szabó Tímea | Párbeszéd

Sok budapesti körzetben nemcsak az ellenzéki előválasztás, de a 2022-es országgyűlési választás is lefutott(nak tűnik). Ilyen a 10-es választókerület is. A Párbeszéd társelnöke, Szabó Tímea 2018-ban 48,15 százalékkal nyerte a mandátumát úgy, hogy a jobbikos Z. Kárpát Dánielre is érkezett 10,82 százaléknyi ellenzéki voks. Ez sima ügynek tűnik a III. kerületben.

BP11 | Varju László | DK

Újpest kicsit talán más tészta. Bár Varju László 2018-ban is egyéni mandátumot szerzett (40,8 százalékkal), és az ellenzék tarolt az önkormányzati választásokon is, de a IV. kerületben azért a fideszes "Polgi", Wintermantel Zsolt is sokáig hivatalban volt. Ugyanakkor az már jelent valamit, hogy most egységesen támogatják Varju Lászlót - valószínűleg nagyobb sikerélménye lesz jövőre, mint a lila-fehér focistáknak idei NB1-ben.

BÁCS 04 | Kis-Szeniczey Kálmán | LMP

Na, a kiskunfélegyházi székhelyű választókörzetben elég nehéz lesz így is kormányt váltani. Ha csak a múltból indulunk, Bács-Kiskun megye 4-es számú választókörzetét Lezsák Sándor (Fidesz-KDNP) nyerte 60,21 százalékkal, Kis-Szeniczey Kálmán az LMP színeiben 2,92 százalékot hozott. A legsikeresebb ellenzéki jelölt Kollár László (Jobbik) volt, 21,09 százaléknyi voksot gyűjtött. Meglátjuk, hogy az összefogás mennyire pörgeti be a változást akarókat...

HEVES 02 | Dudás Róbert | Jobbik

Itt viszont verhető a Fidesz! A gyöngyösi központú választókörzet 2018-ban is majdnem megvolt, Vona Gábor (Jobbik) 41,94 százalékot gyűjtött, míg a fideszes Horváth László 46,15 százalékkal nyerte a mandátumát. De most nem oszlanak meg az ellenzéki szavazatok, így Mátraballa volt polgármestere, a jobbikos Dudás Róbert nagy eséllyel indul 2022-ben. A legfontosabb kérdés, hogy sikerül-e a térség kistelepüléseiben mozgósítani, meg odafigyelni a különböző utaztatásokra...

JÁSZ 04 | Csányi Tamás | Jobbik

Ha Csányi Tamás nem nyeri meg Jász-Nagykun-Szolnok megye 4-es számú egyéni választókerületét 2022-ben, akkor vegyen magának mindenki egy Orbán Viktorról szóló propagandakönyvet! Elég jó esély van arra, hogy a törökszentmiklósi térség jelenlegi képviselője, a korrupciós ügyekkel megvádolt fideszes Boldog István addigra már bilincsben lesz. A jobbikos Csányi Tamás 2018-ban kevesebb mint kétezer szavazattal vesztett, jövőre minden kormányváltó őt támogathatja. Sima ügy! Ugye?!

KOMÁROM 02 | Nunkovics Tibor | Jobbik

Az Esztergom-központú OEVK-ban viszont egy igazi csatát láthatunk majd az ellenzék által már most teljes mértékben támogatott jobbikos Nunkovics Tibor és a fideszes Völner Pál között 2022-ben. Már összecsaptak 3 évvel ezelőtt is, és bár a fideszé lett a mandátum, de 45,21 százalékot gyűjtött csak a megfigyelési ügyben is érintett államtitkár, míg Nunkovics 34,31 százalékkal második, a DK-s Vadai Ágnes 11,2 százalékkal harmadik lett. Ha csak ezt a két számot összeadjuk, megvan az ellenzéki győzelem Komárom-Esztergom megye 4-es számú körzetében - és valószínűleg össze is adhatjuk őket.

NÓGRÁD 02 | Gyenes Szilárd | Momentum

Ha már lehallgatás, Gyenes Szilárd volt az egyik, akiről kiderült, hogy a Pegasus kémszoftver működött a telefonján. Mindenesetre Nógrád megye 2-es számú választókörzetében is kemény menet lesz mandátumot nyerni. Legutóbb Balla Mihály (Fidesz) a szavazatok több mint felét bezsebelte (54,26 százalék), míg az akkor LMP-s színekben induló Gyenes Szilárd 3,82 százalékot hozott... Most viszont a balassagyarmati körzetben nem lesz más választása az ellenzéki voksolóknak.

PEST 09 | Schmuck Erzsébet, dr. | LMP

A nagy politikai csaták kedvelőinek ajánlhatjuk a nagykátai választókörzetet is. Az LMP társelnöke ugyanis hazatér, és egyből egyedül is maradt az ellenzéki térfélen. A fideszes Czerván György 50,25 százalékkal nyert, azóta sok minden változott - de az nagy segítség lehet Pest megye 9-es számú körzetében, hogy nemcsak az ellenzéki pártok, de a helyi civil szervezetek is támogatják Schmuck Erzsébetet. Itt is a mozgósításon múlhat minden.

SOMOGY 03 | Steinmetz Ádám, dr. | Jobbik

Nagyon érdekes lesz a marcali központú somogyi választókörzet is. A Jobbik színeiben induló olimpiai bajnok, Steinmetz Ádám 2018-ban 37,18 százalékkal lett második, Móring József (Fidesz) pedig 51,85 százalékkal győzött. Soknak tűnik a 13 százalékos különbség, de itt most valóban áthidalható ez egy jó kampánnyal. Steinmetz Ádám nyert már olimpiát, most kihívó nélkül maradt az előválasztáson - és a rengeteg helyi ügy miatt itt izgalmas kampány várható.

VESZPRÉM 03 | Rig Lajos | Jobbik

Szintén a Jobbikra vár a feladat, hogy visszaszerezze az ellenzék a tapolcai körzetet. Rig Lajos egyszer már nyert itt úgy mandátumot 2015-ben, aztán 2018-ban a Fidesz visszaszerezte azt. De mindkét esetben volt ellenzéki induló még Rig Lajos mellett. A Fidesz "elvesztette" korábbi győztesét, Fenyvesi Zoltánt, viszont helyette egy igazi nagyágyút állít csatasorba, a korábbi EU-biztos-külügyminiszter Navracsics Tibort. Nehezíti Rig Lajos helyzetét, hogy a térségben erős a kormánypárti propaganda, emlékezetes, Jakab Péter fórumán a Fidesz-irodájából jöttek elő a bohócok. Személyeskedő, elkeseredett harcra számíthatunk - de nyerhet ismét az ellenzék.