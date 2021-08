Magyar György szerint nonszensz, amivel Ecsenyi Áronék próbálkoznak az előválasztáson

Ecsenyi Áron, a Le az Adók 75%-ával Párt elnöke az interneten keresztül kér hozzájárulást a szimpatizánsaitól, hogy a nevükben aláírhassa az előválasztási íveket, amelyek a miniszterelnök-jelöltté válásához lennének szükségesek – írja a Magyar Hang.

A korábban Levesbe az Adók 75%-val Párt néven futó formáció Facebook-oldalán jelent meg egy olyan online ív hétfőn, melyet kitöltve elmondásuk szerint a választópolgár hozzájárul ahhoz, hogy Ecsenyi pártja aláírja a választó helyett a miniszterelnök-jelöltségét támogató ajánlószelvényt.

Magyar György, az ellenzéki előválasztást koordináló Civil Választási Bizottság elnöke a Magyar Hangnak elmondta, hogy

szerinte teljesen nonszensz Ecsenyiék eljárása és mindezek a próbálkozások nem szolgálják a választói bizalom fenntartását az előválasztással kapcsolatban.

Facebook

A lap megkereste magát Ecsenyit is, aki szerint minden rendben van jogilag is az eljárásukkal annak ellenére, hogy az előválasztás adatkezelési tájékoztatója nem nyit lehetőséget a jelölteknek arra, hogy a választó helyett a jelölt írja alá az ívet.

Hétfőn indult és egészen szeptember 6-ig tart az ellenzéki előválasztás ajánlásgyűjtési szakasza mind a képviselőjelöltek, mind a miniszterelnök-jelöltek számára, Ecsenyi Áron ennek keretében próbál meg a többi miniszterelnök-jelölthöz hasonlóan 20 ezer ajánlást megszerezni. Az Alfahír az aláírásgyűjtés elkezdődése kapcsán megkereste az Országos Előválasztási Irodát a részletesebb adatokért.

Eszerint 272 kérelem érkezett be, jelenleg pedig 264 egyéni jelölt gyűjtheti az ajánlásokat, miután egy jelölt visszalépett, egy jelöltnek a pártelnökök utasították el a nyilvántartásba vételét, hat esetben pedig a jelölt nem nyújtotta be a szükséges dokumentumokat a nyilvántartásba vételhez. Az is kiderül a tájékoztatásból, hogy 11 körzetben lesz egy jelölt, 45 körzetben két jelölt, 50 körzetben három vagy több jelölt, a befogadó frakciók közötti eloszlás pedig a következőképpen néz ki: DK 61 Momentum 63 Jobbik 55 LMP 29 MSZP 42 Párbeszéd 14 ÚVNP 20.

Mivel a hat párt és az ÚVNP között született megállapodás értelmében mind a 20 ÚVNP-s frakcióbefogadás többes, ezért rákérdeztünk arra is, hogy az ÚVNP jelöltjei milyen megoszlásban választottak a pártok közül másodlagos befogadó frakciót és erre a következő választ kaptuk: egy ÚVNP/Párbeszédes jelölt van, 2-2 ÚVNP/DK és ÚVNP/Momentum, 3 ÚVNP/Jobbik és végezetül 12 ÚVNP/LMP jelölt.