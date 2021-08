Karácsony beindította kampányát, több mint 11 milliót költött egy hét alatt hirdetésekre

A Facebookon szinte mindenhol Karácsony Gergely fizetett hirdetéseibe lehet futni mostanában, így megnéztük, hogy pontosan mennyit is költött mindezekre a főpolgármester az elmúlt héten.

AUGUSZTUS 21-27. KÖZÖSSÉGI MÉDIA KÖLTÉSEK:



Karácsony Gergely 11 500 000,

Dobrev Klára 411 000,

Jakab Péter 172 000 forint.



Forrás: Facebook Hirdetéstár

Ahogy a fenti képből is látszik, augusztus 21. és 27. között Karácsony Gergely majdnem pontosan két nullával nagyobb összeget költött, mint az a Jakab Péter, aki interakciók tekintetében uralja a Facebookot a magyar közéleti szereplők között. Amennyiben tágabb idősíkban akarjuk vizsgálni a kérdést, akkor is azt láthatjuk, hogy a 90 napos költések esetében is komoly különbség rajzolódik ki: míg a főpolgármester több mint 24 milliót költött, addig Dobrev Klára szűk 3 milliót, míg a Jobbik elnökének költése nem érte el a 1,5 millió forintot sem a Facebook Ad Library adatai alapján. Azért is érdemes ezt az adatot is figyelembe venni, mivel nagyjából attól a ponttól láthatóak itt a költési összegek, amikor Karácsony Gergely bejelentette indulását az ellenzéki előválasztáson miniszterelnök-jelöltként és létrehozta a 99 Mozgalmat.

Miközben tehát Jakab és Dobrev az országot járva próbálja megszólítani a választókat az előválasztás előtt, addig Karácsony láthatólag a közösségi médiában próbálja elérni potenciális támogatóit.

Részletesebben megvizsgálva a Karácsonyt támogató hirdetéseket, augusztus közepén feltűnt egy új szereplő: a Very Important Planet, a Párbeszéd online portálja augusztus 18. és 24. között majdnem egymillió forintot költött hirdetésekre (920 000 forint). Az oldal működését és a hirdetéseiket a Zöld Terasz Alapítvány fizeti, azonban legfrissebb hirdetésüknél (amelyben azt taglalják, hogy Karácsony miért jó miniszterelnök-jelölt) már a Kilencvenkilenc Mozgalom Egyesület van feltüntetve finanszírozóként.