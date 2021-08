A kormány már tudja, hogy épp a Vadászati Világkiállítás után robban be a negyedik hullám?

A Magyarországtól nyugatabbra fekvő országokban a nyár eleji fertőzésszámok dinamikus emelkedése következett be, és a megbetegedések száma itthon is növekvő tendenciát mutat. Azonban kérdés, hogy a koronavírus negyedik hullámának beköszönte pontosan mikor várható: egyelőre a kormányzat sem szolgáltatott hivatalos információt arról, hogy mikorra számít erre. Gulyás Gergely kancelláriaminiszter elismerte, hogy a negyedik hullám megjelenése elkerülhetetlen Magyarországon is, bár szerinte el fog térni az első három hullámtól.

Aktuálisan pedig az sem egyértelmű, hogy most, a szeptemberi tanévkezdés küszöbén mennyire lesz tartós a jelenléti oktatás a diákok számára.

A kérdést firtató 168.hu információi szerint a felsőoktatási vezetők körében tartott megbeszélésen a kormányzat már azt kommunikálta:

október 15. lehet a negyedik hullám első olyan napja, amelyen valamilyen korlátozó intézkedést vezetnek be.

A lap hozzáteszi, hogy járványügyi számítások révén próbálják a lehetséges időpontot alátámasztani, ám a kormány láthatóan úgy gondolja, hogy a negyedik hullám még épp elkerüli a szeptember 25. és október 14. között megrendezendő, és immár több mint 70 milliárd forintba kerülő Vadászati Világkiállítást. Tehát még éppen a kalkulált dátum előtt befejeződik a "hetven milliárdos rege".

Hetven milliárdos rege Kovács Zoltán csodaszarvasáról, a vadászati világkiállításról A Svédországban szarvasokat helikoptereztető Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes lázálmának indult a négy évvel ezelőtt hivatalosan is bejelentett vadászati világkiállítás, amire a kormány akkor ma már nevetségesen hangzó 387,5 millió forintot szánt (2017-ben 41,4 millió forintról, 2018-ban 61 millióról, 2019-ben 72,4 millióról, 2020-ban 93,6 millióról, 2021-ben pedig 119,1 millió forintról szólt a fáma) .

Ismeretes, a napokban kiderült, hogy a legfőképp Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Kovács Zoltán szóvivő számára roppant fontos rendezvényen a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) hallgatóinak ingyenmunkát kell végezniük, legalábbis kötelező szakmai gyakorlatként.