Végrehajtási eljárást indítottunk Kocsis Mátéval és Font Sándorral szemben

Noha bíróság kötelezte Kocsis Mátét, a Fidesz országgyűlési képviselőcsoportjának frakcióvezetőjét, illetve Font Sándort, az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottságának elnökét arra, hogy a lapunkkal szemben személyiségi jogok megsértése miatt indított, majd elbukott perek után fizessék meg a részünkre megítélt csekély összegű perköltséget, az ítéletnek azonban nem tettek eleget, ezért az Alfahír 2021. június 22-én végrehajtást indított mindkettejükkel szemben.

Egy 2019. október 28-i, "Kocsis Mátééknak egyre nehezebb nem elmenni a fizikai erőszakig a parlamentben" című cikkünkben arról írtunk, hogy a HírTV-n futó Bayer show című műsorban Bayer Zsolt és Kocsis Máté arról beszélgettek, hogy lassan indokolt lenne a fizikai erőszak az ellenzéki képviselőkkel szemben.

Kocsis Máté - akárcsak más médiumok vonatkozó írásait - a mi cikkünket is kifogásolta, és személyiségi jogok megsértésére hivatkozva miatt perelt be minket, amit azonban elveszített.

Kocsis Máté - akárcsak más médiumok vonatkozó írásait - a mi cikkünket is kifogásolta, és személyiségi jogok megsértésére hivatkozva miatt perelt be minket, amit azonban elveszített.

A Fővárosi Ítélőtábla jogerős ítéletének indokolásában ugyanis azt írta:

„A III. rendű alperesi írás címe „Kocsis Mátééknak egyre nehezebb nem elmenni a fizikai erőszakig a parlamentben” körében rögzítette, hogy az pontosan tájékoztatja a nyilvánosságot arról, hogy a felperes hogyan vélekedik a parlamenti ülésben történő ellenzéki képviselői akciókkal szembeni kormánypárti fellépésről. Mindezek alapján arra a megállapításra jutott, hogy a sérelmezett írások címei hitelesek, azok híven követik a felperes beszédében kifejtetteket, a felperesi gondolatmenetet. Fontos körülményként értékelte, hogy az utólagos felperesi értelmezés a beszélgetés valódi

értelmét nem befolyásolja, nem változtatja meg, csupán azt a felperesi álláspontot tükrözik, hogy a beszélgetés szövegéből utóbb mely részletet tartja fontosnak kiemelendőnek. Ugyanakkor ezen értelmezés nem köti a sajtót abban, hogy az általa helyesnek tartott értelmezés szerinti részt emelje ki és helyezze az írás címébe. Hangsúlyozta, hogy a cikkek címe, illetve frissítésben megjelenített felperesi cáfolat valójában értelmezés: az egészében

megismerhető és elhangzott felperesi beszéd, szöveg értelmezése.”

Nos, az indokolás már csak azért is érdekes, mert noha Áder János köztársasági elnök már 2017-ben a "drámai mértékben romló politikai közbeszéd állapota" miatt aggódott, két évvel később viszont egy ilyen beszélgetés simán lement a fideszes televízióban, nem mellesleg egy olyan műsorban (Bayer show), melyben a Békemenetet is szervező, egyik legvérmesebb kormánypárti megmondóember, Bayer Zsolt évek óta hergel, gyalázkodik, fenyegetőzik, olykor fizikai erőszakra buzdítva táborát.

A Fővárosi Ítélőtábla 2021. február 9-i jogerős ítélete alapján Kocsis Máténak harmadrendű alperesként a lapunkat kiadó Kiegyensúlyozott Médiáért Alapítvány számára 15.000 forintos perköltséget, valamint az állam részére 144.000 forintnyi fellebbezési illetéket kellett volna megfizetnie, ugyanakkor a NER-gasztronómia eddig nem látott "magasságait" meghódító, újabban traktoron mustáros virslit majszoló Kocsis nem tett eleget az ítéletnek és nem fizetett.

Emiatt Kocsis Mátéval szemben 2021. június 22-én végrehajtási eljárást indított az Alfahírt kiadó Kiegyensúlyozott Médiáért Alapítvány 57.150 forint értékben, ami az elsőfokú és másodfokú perköltségből áll.

Hasonló a helyzet az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottságának fideszes elnökével, Font Sándorral is.

A 2020. május 5-i, "Milliárdokat húznak be trafikból Simonka vádlott családtagjai is" című cikkünkben arról írtunk, hogy a költségvetési csalással gyanúsított fideszes Simonka György unokahúga és unokaöccse összesen 11 trafikot üzemeltet, az unokahúg, Tóth Renáta pedig a fideszes bűnszervezet elleni vád hatodrendű vádlottja. Tóth öccse, Zsolt 19 évesen szállt be a dohánybizniszbe, cége, a Tabacum Bt. hat helyen üzemeltet trafikot. A Tabacum egyik fióktelepe pedig véletlenül épp azon a tótkomlósi címen van, amelyre Simonkáék cége, az akkor Aktív Klub Kt. nevű vállalkozás 50 millió forintot nyertek, hogy ott autómosót létesítsenek. E cégnek korábban tulajdonosa és vezetője volt Simonka György, valamint Font Sándor szintén fideszes országgyűlési képviselő is.

A költségvetési csalással gyanúsított fideszes Simonka György unokahúga és unokaöccse összesen 11 trafikot üzemeltet, az unokahúg, Tóth Renáta pedig a fideszes bűnszervezet elleni vád hatodrendű vádlottja - írja a 24.hu. Tőle egy Suzuki Vitarát és egy Toyota Yarist, illetve egy Volvo nyerges vontatót, valamint 32 millió forint készpénzt, egy házat, egy lakást, egy gyümölcsöst és egy legelőt is lefoglaltak.

Font Sándor az írás miatt szintén személyiségi jogok megsértése miatt - többek között - az Alfahírt is beperelte, a pert azonban ő is elbukta.

A Fővárosi Ítélőtábla jogerős ítéletében a felperes keresetét elutasította, mint indokolásukban fogalmaznak:

„A III. rendű alperesi írás vonatkozásában rámutatott, hogy a II. rendű alperesi cikkhez képest a „szintén” kifejezés utal a mondat lényeges tartalmára, miszerint az Aktív Klub Kft.-nek Simonka Györgyön kívül a felperes, egy másik fideszes országgyűlési képviselő is a tulajdonosa volt. Ennek a cikknek a megfogalmazása még kevésbé fejez ki egyidejűséget a tulajdonosi, illetve ügyvezetői pozícióban, Simonka György és a felperes tekintetében. A „valamint” kifejezés új tagmondatot indított, az előző tagmondathoz viszonyítottan tölti be a szerepét. A fentiekre tekintettel a felperes keresetét elutasította.”

A Fővárosi Ítélőtábla 2021. március 4-i jogerős ítélete alapján Font Sándornak harmadrendű alperesként a lapunkat kiadó Kiegyensúlyozott Médiáért Alapítvány számára ugyancsak 15.000 forintos perköltséget, valamint az állam részére 144.000 forintnyi fellebbezési illetéket kellett volna megfizetnie, azonban a fideszes országgyűlési képviselő az ítéletet figyelmen kívül hagyva szintén nem fizetett.

Kocsishoz hasonlóan Font Sándorral szemben is megindítottuk az elsőfokú és másodfokú perköltség 57.150 forintos összegét követelő végrehajtási eljárást idén június 22-én.

Úgy tűnik egyébként, az az új módi a Fidesznél, hogy már egy jogerős ítéletnek sem hajlandóak eleget tenni: éppen egy hete írtuk meg, hiába a jogerős ítélet, az Orbán-kormány továbbra is titkolná, miben egyezett meg az oroszokkal Paks 2 kapcsán, és miben módosult a 4 ezer milliárdos gigahitelre vonatkozó szerződés. Még azon az áron is próbálják elrejteni az igazságot a nyilvánosság elől, hogy ezzel semmibe veszik a bíróság jogerős döntését.

Mint kiderült, a Pesti Központi Kerületi Bíróság a Pénzügyminisztérium (PM) ellen indult végrehajtási eljárásban 200 ezer forint bírságot szabott ki a tárcára, és ismét arra figyelmeztette Varga Mihályékat, hogy tegyenek eleget a Fővárosi Törvényszék és a Fővárosi Ítélőtábla jogerős döntésének, és adják ki Demeter Márta számára a paksi szerződés módosításával kapcsolatos dokumentumokat.