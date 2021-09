Lapszemle - Az Európai Parlament beperli a Bizottságot, hogy mihamarabb alkalmazhatóvá váljon a jogállamisági mechanizmus

Az Elnökök Tanácsa megadta a felhatalmazást arra, hogy az Európai Parlament beperelje a Bizottságot azért, mert az továbbra is halogatja a jogállami mechanizmus alkalmazását Magyarország és Lengyelország ellen, annak ellenére, hogy a szabályozás év eleje óta egyébként érvényben van.

A frakcióvezetőket, valamint az EP-elnökét, Davide Sassolit tömörítő testület döntése révén most már a Jogi Bizottság elé kerül az úgy, azonban a döntés akár november végéig is elhúzódhat, amelyet több politikus is túl későnek tart. Az EP indoklása szerint erre azért volt most szükség, mert szeretnék, ha az Európai Uniós források felhasználásával kapcsolatos jogállamiság mechanizmust mihamarabb elindítanák.

Az Euractiv-nak nyilatkozó Daniel Freund zöld képviselő elmondta, hogy

Orbán Viktor mindennapot megragad arra, hogy törvénytelen eszközökkel tovább mélyítse autoriter rendszerét. Ezért minden eszközt be kell vetni annak érdekében, hogy a Bizottságot mihamarabb cselekvésre ösztönözzék.

Egy holland képviselő szerint aggasztó a helyzet, hogy az Európai Parlament olyan megoldáshoz folyamodik, amely akár hónapokig eltarthat. Véleménye szerint előfordulhat, hogy csak halogatásra játszanak.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, a jogállamisági vizsgálat biztosítana arra lehetőséget, hogy az EU költségvetési támogatásait visszatarthassa az Európai Bizottság azon országoktól, melyek megsértették a meghatározott, s egységesen betartandó feltételeket. Ezek közé tartozik Lengyelország mellett Magyarország is, ám hazánk az utolsó pillanatban az Európai Bírósághoz fordult fellebbezni. Ugyanakkor a korábban 7-es cikkely révén életre hívott jogállamisági mechanizmus január óta érvényben van.

John Morijn a Groningeni Egyetem jogi professzora szerint nem biztos, hogy ez a legjobb módszer a jogállamisági mechanizmus kikényszerítésére. Úgy véli, a legfőbb kérdés inkább az, hogy a Bizottság folyósítsa-e Magyarországnak és Lengyelországnak a rájuk eső részt a helyreállítási alapból. Morijn szerint ez nem lehetséges egészen addig, amíg Brüsszel nem szerez érvényt a jogállamisági normáknak. De ha mégis rászánná magát, akkor a szándékot meg lehet támadni majd az Európai Bíróságnál.

Mint ismert, korábban Vera Jourová, a Bizottság átláthatóságért is felelős alelnöke úgy véli, hogy Magyarország egy "beteg demokrácia". Szerinte független igazságszolgáltatás, valamint szabad és tisztességes választások nélkül nincs demokrácia, s ilyenformán a legaggasztóbb helyzetet hazánkban látja.