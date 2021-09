Az Ördög ügyvédjének módszere profizmusra vall, de egy különös hibát is vétett

A Borkai-botrány kirobbantójaként elhíresült Ördög ügyvédje eddig ismeretlen kiléte kapcsán újabb dokumentumokról számolt be a hvg360. A lap birtokába jutottak az ügy nyomozati iratai, mely alapján azt próbálták felgöngyölíteni, mire jutott a rendőrség.

Emlékeztetnek, hogy az akkori győri polgármesterről készült kompromittáló videót nyilvánosságra hozó elkövető vagy elkövetők ellen különleges személyes adattal való visszaélés volt a gyanú, ami vétségnek számít, míg a zsarolási ügy egy ennél súlyosabb bűncselekmény. Tehát a két ügy bár eltér egymástól, a rendőrök azokat a nyomozás sikere érdekében összevonva kezelték, vizsgálták.

A titokzatos személy a Wordpressen (majd a WixSite-on) működtette a Borkai Zsolt ügyének kitálalására létrehozott blogját 2019 októberétől kezdve, azonban a rendőröknek nem sikerült a fellelt IP-címeket, digitális nyomokat valós személyhez társítaniuk. Mindössze azt derítették ki, hogy mi volt az egyik freemailes e-mail cím esetében a helyszín, ahonnan azt használták, egy szabadszállási laktanya. Az ott dolgozó biztonsági őrt és egy másik helyben dolgozót tanúként hallgatták ki, ahogy az IP-khez kötődő cégektől is segítséget kértek. A nyomozók viszont a titkosítások és egyéb akadályok miatt nem jutottak sokra, azaz mindez alapján lehetetlen kideríteni a lap szerint, hogy melyik ügyfélhez tartozik egy adott IP-cím.

Így hiába került elő sok IP-cím a nyomozás révén, a szivárogtató nyomára egyik sem vezetett.

A nyomozás során a Pornhub üzemeltetőit is megkeresték, de ez a próbálkozás sem járt sikerrel: az Ördög ügyvédje itt is ügyelt arra, hogy rejtve maradjon.

Ugyanakkor a hvg360 felhívja a figyelmet, hogy akadt egy olyan furcsa, elhintett információmorzsa is, amely egyébként nem volt jellemző az elkövetőre: a rendőrök a Google-tól megtudták, hogy az Ördög ügyvédje fiók-visszaállítás esetére beállított egy beazonosítható magyar telefonszámot, noha a videómegosztó oldalra való regisztrációjakor ez nem lett volna kötelező.

Az ominózus a mobilszám pedig Czeglédy Csaba egyik régi ismerőséhez vezetett.

A lap információi szerint a múlt hét folyamán a rendőrség már az illető kihallgatására is sort kerített, de tagadta, hogy köze lenne az ügyhöz. Ez pedig nem túl meggyőző bizonyíték.

Ezen felül egy másik személyt is találtak, akire a Facebook segítségével bukkantak: egy bizonyos H. Csaba profiljával regisztrálták a "Borkai Zsolt valódi arca" nevű oldalt, amin szintén az Ördög ügyvédje posztolhatott vagy legalábbis egy vele együttműködő társa. Bár a közösségi oldalon előbb is jelent meg némelyik Borkairól készült fotó, mint magán a blogon. Azonban az IP-címek utáni nyomozás az ismert közösségi oldal esetében is többnyire vakvágányra vezetett.

Bár lap hozzáteszi, csak egyetlen egy esetben sikerült az oldalnál IP-címet azonosítani a Facebook-oldal létrehozása után, ez a cím pedig Czeglédy Csaba egyik régi internet-előfizetéséhez tartozott. A rendőrök gyanúja az volt, hogy ugyanazon személyhez kapcsolódik a blog és a közösségi oldal egyaránt, ám csalatkozniuk kellett, amikor a nyelvész szakértő megállapította, hogy valószínűleg nem azonos személy a két platform szerzője.

Czeglédy a kihallgatásán azt mondta, annak idején ő kérte meg H. Csabát arra, hogy hozzon létre a saját nevén egy Facebook-profilt, mert ez jól jöhet majd a 2019-es őszi önkormányzati választási kampány során. Állítása szerint ezért ismerte a profil belépési adatait. Emellett a fizetéshez használt hitelkártyaadatokat is néhány ismerősével megosztotta, és sejtése is van, ki használhatta. Azonban a DK-s politikus szintúgy tagadta, hogy a blogot ő működtette volna.

Az egész történetből a hvg360 szerint kiviláglik, hogy profizmus kísérte végig az elkövetés egészét, néhány, a képbe nem illő és figyelmetlenséggel nem magyarázható kivétellel. Mégis az ezidáig felsejlő nevek ellenére maga az Ördög ügyvédje maradt homályban.

Pár napja az ügyészség utasítására a rendőrség módosította Czeglédy bűnsegédi gyanúsítását, noha a nyomozati iratok között nem találtak új bizonyítékot. Végül úgy zárták le augusztus végén a két éve húzódó nyomozást, hogy nem jutottak közelebb az ügy megfejtéséhez.