Egy mondattal lerendezte a Fidesz a Borkai-ügyet

Borkai Zsolt elismerte „botlását", de azt tagadja, hogy bármilyen törvénysértést elkövetett volna, s így nem is lép vissza. A győri polgármester először szólalt meg az óta, hogy egy blogon több részletben fotókat, majd videókat is közzé tettek, amelyeken dekoratív fiatal nőkkel mulatozik, illetve Fekete Pákó „Add ide a didit" című klasszikusának aláfestésével közösül is.